DHS arremete contra la nueva ley de California que prohíbe a agentes usar mascarillas: “Una repugnante y diabólica maniobra”

Luego del anuncio del gobernador de California Gavin Newsom, respecto a la aprobación de una ley que prohíbe a agentes federales de inmigración cubrirse el rostro durante operativos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reaccionó de manera contundente rechazando la nueva ley.

La respuesta del DHS

A través de su cuenta oficial de X, el DHS rechazó de manera categórica la ley aprobada en California. En un comunicado oficial, la dependencia señaló que no acatará la medida, al considerarla inconstitucional.

De acuerdo con medios como ABC7, el departamento argumentó que sus agentes de ICE enfrentan un incremento del 1,000% en agresiones y que, además, sus familiares están siendo víctimas de doxxing y amenazas.

“Para que quede claro: NO cumpliremos con la prohibición de mascarillas inconstitucional de Gavin Newsom. En un momento en que los agentes de ICE enfrentan un aumento del 1,000 % en agresiones y sus familiares están siendo expuestos y atacados, el gobernador firmó una legislación inconstitucional que despoja a las fuerzas del orden de protecciones en una repugnante y diabólica maniobra de recaudación de fondos y relaciones públicas”.

Según The Washington Post, la dependencia sostuvo que las cubiertas faciales no solo son una medida táctica, sino también una forma de protección personal indispensable ante el clima hostil que enfrentan los agentes en el terreno.

La ley de California

En días anteriores, el pasado 20 de septiembre, Newsom firmó la normativa que establece que los agentes del orden, incluidos los federales de inmigración, no podrán cubrirse el rostro durante operaciones oficiales. El objetivo, según el propio gobernador, es reforzar la confianza pública y garantizar la rendición de cuentas.

No obstante, la ley contempla excepciones claras. Según The Washington Post, los agentes encubiertos quedan exentos, al igual que aquellos que requieran mascarillas por razones médicas o de seguridad, como respiradores N95 en situaciones específicas. Aun así, el DHS sostiene que la medida limita de forma innecesaria la seguridad de sus efectivos en campo abierto.

Además, varios grupos defensores de derechos civiles han respaldado la iniciativa de California, argumentando que la práctica de cubrirse el rostro durante arrestos o redadas genera temor y dificulta la identificación de posibles abusos.

Implicaciones legales

El choque entre California y el DHS reaviva un debate recurrente en Estados Unidos: la tensión entre leyes estatales y operativos federales. Si bien los estados tienen competencia para legislar en materia de transparencia policial, la aplicación directa a agentes federales como los de ICE abre dudas sobre la validez y alcance de estas normas.

De acuerdo con especialistas citados por The Washington Post, el DHS podría seguir operando con sus propios lineamientos en California, amparándose en la supremacía de las leyes federales sobre las estatales. Esto anticipa un escenario de litigios y posibles resoluciones judiciales que definirán si esta medida estatal puede imponerse en la práctica sobre cuerpos de seguridad nacionales.