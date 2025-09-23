La crema con aceite de rosas y raíz de peonias para antes del maquillaje que es furor en Shein Estados Unidos y sale menos de 8 dólares

La fórmula de SHEIN también incorpora extracto de durazno y hoja de perilla. Recreación con IA

Esta crema de SheGlam está diseñada para usarse antes del maquillaje y es uno de los productos más virales de beauty en Shein Estados Unidos por menos de 8 dólares. El producto funciona tanto como prebase o primer, y destaca por incluir aceite de rosa y extracto de raíz de peonias.

¿Por qué la crema de SheGlam es un éxito en Shein Estados Unidos?

La crema prebase de SheGlam promete una piel uniforme gracias a su fórmula con aceite esencial de rosa y extracto de raíz de peonias, lo que ayuda a suavizar imperfecciones, reducir la apariencia de poros y prolongar la duración del maquillaje.

Además, la fórmula también incorpora extracto de durazno, un antioxidante natural que ayuda a mantener la piel luminosa e hidratada, y hoja de perilla, conocida por aportar nutrición suave y efecto calmante en el rostro.

Crema de SHEGLAM. Shein US

Se trata de un producto vegano, sin alcohol, sin perfume, sin talco, sin parabenos, ftalatos ni sulfatos. Además, es libre de gluten y libre de crueldad animal

El artículo se vende en Shein a 7.73 dólares (precio rebajado de 9.29 dólares) y ya figura entre los más vendidos en la categoría de primer. La marca señala que esta crema ligera aporta hidratación y frescura sin dejar sensación grasa.

Reseñas de quienes probaron la prebase de SheGlam en Estados Unidos

En la sección de reseñas de Shein Estados Unidos, los usuarios destacan los resultados visibles que tiene esta crema.

“Me gustó mucho, se adapta al color de mi piel y ni siquiera necesito usar una base arriba, yo lo uso solo y me funciona como si fuera mi base, me deja la piel muy bonita”, comentó una clienta.

"Amé la presentación de este primer, se ve espectacular. Trae una espátula para sacar el producto y no contaminarlo. Además, huele muy bien (suave) y es ideal para controlar la grasita del rostro", escribió otra. "Se los recomiendo", agregó.