Ni Miami ni Orlando: El moderno restaurante intracostero de Florida con vista al mar que ofrece comida, bebidas y música en vivo

El restaurante Shooters Waterfront está ubicado sobre el canal intracostero de Florida. Shooters Waterfront

Más allá del brillo de Miami y la diversión de Orlando, hay un sitio en Fort Lauderdale que se ha ganado fama en Estados Unidos por su excelente ambiente y una vista al mar única sobre el canal intracostero. Se trata de Shooters Waterfront, un moderno restaurante que combina comida, bebidas y música en vivo en un solo lugar.

Fort Lauderdale: una propuesta gastronómica increíble con vista al mar

Desde su remodelación en 2014, este restaurante histórico (abierto originalmente en 1979) se consolidó como un espacio moderno, con buena gastronomía, tragos de autor y vistas privilegiadas al Canal Intracostero del Atlántico.

Para quienes buscan un plan distinto en Florida, lejos del turismo tradicional, Shooters Waterfront ofrece una experiencia completa que combina sabores, música y un paisaje único en un solo lugar.

“Shooters Waterfront encarna recuerdos y el espíritu de buenos tiempos, gran comida e increíbles vistas del Intracoastal Waterway desde su apertura en 1979”, afirman en su sitio oficial.

Con una mezcla única de sabores, la experiencia de Shooters Waterfront promete mucho más que una simple salida a comer.

Horarios y experiencias de Shooters Waterfront en Fort Lauderdale

Shooters Waterfront abre todos los días con servicio de almuerzo y cena. Los fines de semana se destaca su brunch, mientras que de lunes a viernes ofrece un animado happy hour con cócteles y platos especiales. Además, el restaurante organiza noches de música en vivo y eventos temáticos que aportan un ambiente festivo frente al agua.

Lunes a jueves: de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Viernes: de 11:00 a.m. a medianoche

Sábado: de 10:00 a.m. a medianoche

Domingo: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Además:

El brunch de fin de semana se sirve los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

El happy hour está disponible de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. , con descuentos en cócteles y aperitivos.

Varias noches cuentan con música en vivo, lo que le da un ambiente festivo al borde del agua.

Ubicación de Shooters Waterfront y cómo llegar

Shooters Waterfront está ubicado en la dirección 3033 NE 32nd Ave, Fort Lauderdale, en plena costa del Canal Intracostero del Atlántico.

Es considerado el restaurante más grande frente al agua de la ciudad, con más de 35.000 pies cuadrados entre espacios interiores y al aire libre, además cuenta con un muelle privado de 350 pies que permite llegar en barco.

El restaurante se encuentra a solo minutos de Las Olas Boulevard y a unos 15 minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Los visitantes pueden llegar en coche, en barco gracias a su muelle privado, o en el Water Taxi.