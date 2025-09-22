Los arrestos de migrantes por el operativo Midway Blitz del ICE en Chicago ya superan las 550 personas en tan solo 10 días

La cifra de arrestos de migrantes en Chicago vinculados al operativo Midway Blitz alcanzó las 550 personas en solo 10 días, de acuerdo con datos confirmados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Actualmente, el despliegue del ICE en Estados Unidos es una de las acciones más amplias bajo la administración de Donald Trump.

Operativo Midway Blitz en Chicago suma más de 550 arrestos en solo 10 días

Según el informe de AP News, la operación comenzó el 8 de septiembre y ya alcanzó las 550 personas detenidas en el área metropolitana de Chicago. La agencia explicó que entre los arrestados, entre un 50 % y un 60 % fueron detenciones dirigidas a personas previamente identificadas por órdenes de deportación o antecedentes penales.

El resto fueron “arrestos colaterales”, término usado por el gobierno federal de Donald Trump para describir a quienes no eran el objetivo inicial, pero estaban en el país de manera irregular.

Marcos Charles, director interino de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de ICE, declaró a AP que “no significa que los arrestos colaterales sean no criminales. Algunos de nuestros arrestos colaterales también tienen condenas penales. Simplemente, no eran las personas que estábamos buscando en ese momento”.

Tensiones en Estados Unidos por los operativos migratorios

El operativo Midway Blitz ha desatado preocupación entre activistas y residentes de Chicago, quienes señalan prácticas de fuerza excesiva y la detención de ciudadanos estadounidenses por error.

A esto se suma la indignación por la muerte de un hombre mexicano baleado por un agente de ICE el 12 de septiembre, después de que intentara huir durante un control de tránsito.

El gobierno de Donald Trump ha defendido la estrategia, asegurando que responde a la falta de cooperación de Illinois con las autoridades migratorias. Mientras tanto, los líderes locales sostienen que la política federal erosiona la confianza de las comunidades inmigrantes y dificulta la colaboración con la policía.