El popular foodtruck en Florida que ha sido catalogado como el mejor lugar para comer tacos en todo el estado

Ubicado en Tampa y con sucursales extendidas en varias ciudades costeras de Florida, Taco Bus mantiene desde hace años el certero título del “templo del taco auténtico”. Lo que comenzó como un autobús escolar reconvertido en restaurante móvil hoy en día es sinónimo de tacos frescos, con generosas porciones y una atmósfera que mezcla lo informal con lo auténtico mexicano, tanto para residentes latinos como para quienes visitan por primera vez.

Una tradición que se abre camino

Desde sus inicios como food truck, Taco Bus se ha destacado por una filosofía clara: ingredientes frescos cada día, tortillas hechas a mano, carnes marinadas con sabor auténtico y múltiples opciones para vegetarianos o personas que prefieren alternativas sin gluten.

No es raro ver filas de gente esperando en sus locales, una señal inequívoca de que la calidad se respalda con sabor y servicio. En Tripadvisor y Yelp han recibido puntajes favorables gracias a tacos como carne asada, pollo al pastor o pescado fresco, acompañados de salsas caseras que muchos califican como “lo mejor que se puede encontrar fuera de México”.

Este proyecto también ha recibido reconocimientos importantes: la revista Creative Loafing lo ha premiado en varias ocasiones con títulos como Best Food Truck y Best Late Night Restaurant, además de aparecer en rankings locales que lo colocan entre los mejores lugares de Florida para disfrutar tacos. Estos galardones lo consolidan no solo como un negocio popular, sino como un referente de la gastronomía mexicana en el estado.

Lo que hace especial a Taco Bus

Menú variado : tacos, burritos, quesadillas, tostadas, opciones veganas y sin gluten.

Ingredientes frescos : nada enlatado ni congelado, muchas preparaciones hechas al momento.

Ambiente relajado y comunitario : locales sencillos, servicio cercano, atmósfera casual que invita a compartir.

Premios y reconocimientos: ganador de Best Food Truck y Best Late Night Restaurant por Creative Loafing.

Qué más visitar si estás por la zona

Si estás en Tampa, Clearwater o Lakeland, no dejes de pasar por una de las sucursales de Taco Bus. Aprovecha para probar tacos de pescado fresco o las especialidades marinas si estás cerca de la costa. También sus locales son buenos puntos para disfrutar una horchata casera, un café o unos churros acompañando la experiencia.

Además, tras una visita a Taco Bus, puedes combinar con paseos cercanos: caminar por el Riverwalk de Tampa, visitar el parque de Clearwater frente al golfo o disfrutar de mercados locales y festivales de comida que suelen llevar tacos del Taco Bus como parte del ambiente.