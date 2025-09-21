Una mujer de Florida lucha contra un cocodrilo para salvar a su cachorro: "Podría haber perdido mi brazo y a mi perro"

Una mujer de Florida lucha contra un cocodrilo para salvar a su cachorro NBC Miami

Una mujer de Florida se enfrentó a un cocodrilo para salvar a su cachorro de cuatro meses. En medio del ataque, logró liberar a su mascota, pero terminó con heridas en el brazo tras la brutal pelea con el animal.

Una mujer fue atacada en Florida por un cocodrilo

Danie Wright, de 53 años y residente de Land O’Lakes, caminaba junto a su perro Dax cerca de un arroyo a pocos metros de su hogar, cuando el reptil emergió y atrapó al cachorro. “No iba a escuchar cómo se comía a mi perro”, contó la mujer a NBC 10.

La mujer decidió forcejear con el animal, y el cocodrilo le mordió el brazo, pero ella comenzó a golpearlo con puños, codos y patadas hasta lograr liberarse.

Aunque Wright sufrió múltiples cortes en su brazo, el cachorro salió ileso del ataque. “Podría haber perdido mi brazo y a mi perro”, reconoció tras el incidente.

La mujer aseguró que su reacción estuvo marcada por las enseñanzas de su padre, un expolicía en Massachusetts, quien siempre le dijo: “Si alguien te atrapa, lucha por tu vida”.

Cocodrilos: un riesgo constante en Florida

Autoridades locales recordaron que los encuentros con cocodrilos son comunes en Florida, especialmente cerca de zonas de agua.

Casos como el de Wright subrayan la importancia de mantener a las mascotas bajo control y estar alerta en áreas donde habitan estos animales.