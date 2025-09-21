La espectacular cocina y tequilería mexicana de Fort Lauderdale con vista al mar que está a una hora de Miami Lona Cocina & Tequilería

La cocina y tequilería mexicana Lona Cocina & Tequilería en Fort Lauderdale ofrece platos del chef Pablo Salas con un estilo contemporáneo y una vista al mar privilegiada. Ubicada en Florida, a solo una hora de Miami, es una de las propuestas más atractivas y mejor valoradas de la zona, tanto en Google Maps como Tripadvisor.

La cocina mexicana con vista al mar que enamora a todos a una hora de Miami

El restaurante Lona Cocina & Tequilería ofrece platillos únicos en Florida como la tostada de atún o la quesadilla de langosta, que reflejan el estilo contemporáneo del chef Salas.

Según destaca la propia web de Lona, cada preparación busca “traer los vibrantes sabores de México a la escena culinaria americana”. A esto se suma una barra con cócteles artesanales y una amplia selección de tequilas, que tientan a cualquiera que quiera beber un espectacular trago frente a la playa.

Reconocimientos y premios en Estados Unidos de la cocina y tequilería de Fort Lauderdale

Este espacio ha sido galardonado con varios premios que incluyen el Travelers’ Choice de Tripadvisor en 2021, un premio que reconoce a los restaurantes mejor valorados por los comensales en todo el mundo.

También recibió en 2021 el título de Best Restaurant in Fort Lauderdale otorgado por Miami New Times, lo que lo catapultó como uno de los lugares más destacados de la ciudad.

Entre otros premios y menciones, la lista de reconocimientos incluye además los Diner’s Choice Awards de OpenTable en 2021, 2022, 2023 y 2024, basados en las opiniones de los clientes sobre la calidad del servicio, la excelencia de la comida mexicana y la experiencia en general.

¿Dónde está ubicado este moderno restaurante en Fort Lauderdale?

Lona Cocina & Tequilería se encuentra en 321 North Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Lauderdale, Florida 33304, frente a la playa y con acceso directo a la costa, lo que lo convierte en una parada imperdible para quienes buscan disfrutar buena comida mexicana con una vista al mar privilegiada.

¿Cuáles son los horarios de atención de este restaurante en Florida?

El restaurante abre de domingo a miércoles entre 11:30 a.m. y 1:00 a.m., mientras que de jueves a sábado su horario se extiende hasta las 2:00 a.m.

Además, los domingos se ofrece brunch sin límite de bebidas desde las 11:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., lo que suma otro atractivo para locales y visitantes de Fort Lauderdale y Miami.