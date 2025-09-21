El clásico restaurante de Orlando que sirve auténtica comida cubana desde 1978

Numero Uno Cuban Restaurant se encuentra en Orlando desde 1978. Este restaurante familiar ofrece una experiencia gastronómica auténtica con platos tradicionales de la cocina cubana. Reconocido por su sabor casero, porciones generosas y precios accesibles, es un punto de encuentro para latinos que quieren sentirse en casa si viven en Estados Unidos.

Un restaurante cubano en pleno Orlando

Con más de cuatro décadas de servicio, Numero Uno Cuban Restaurant es un referente de la comida cubana en Orlando. Su menú está repleto de especialidades que reflejan la esencia de la isla: ropa vieja, lechón asado, arroz con pollo, frijoles negros y, por supuesto, el clásico sándwich cubano.

Numerosos clientes destacan que entrar a este restaurante es como hacer un viaje directo a La Habana, pero sin salir de Orlando.

Este restaurante de Orlando es ideal para comer comida cubana Instagram @numero_uno_restaurant

Dónde queda y cuáles son los horarios del restaurante cubano

El restaurante está ubicado en 2499 South Orange Avenue, Orlando, Florida 32806, y abre de lunes a sábado de 11:00 am a 9:00 pm. Además de la atención en el local, se puede pedir comida para llevar llamando al 407-841-3840 o a través de aplicaciones como Uber Eats.

Ya sea que vivas en Orlando o estés de paso, Numero Uno Cuban Restaurant es una invitación a disfrutar de la verdadera cocina cubana en un entorno familiar que supo mantener su esencia durante más de 40 años.