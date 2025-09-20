Un padre hispano es hallado muerto junto a su hija en un río de Ohio 5 días después de su desaparición: "Es un momento muy difícil"

Un padre hispano es hallado muerto junto a su hija en un río de Ohio 5 días después de su desaparición X: Dayton Police

Un padre hispano y su hija de 9 años fueron hallados muertos en Ohio y la situación conmociona a la comunidad local. Después de cinco días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron recuperados en el río Great Miami, cerca de West Riverview Avenue y West Monument Avenue, en Dayton.

Padre e hija fueron hallados muertos en un río de Ohio

La Policía de Dayton informó que los cuerpos fueron descubiertos el lunes 15 de septiembre, después de que una persona llamara al 911 para reportar lo que parecía ser un cuerpo en el agua. Horas después, la Oficina Forense del Condado de Montgomery confirmó que se trataba de Oscar García, de 28 años, y su hija Scarlibeth, de apenas 9 años.

La familia había sido reportada como desaparecida el jueves 11 de septiembre. Según el testimonio de la madre, la última vez que se los vio con vida fue alrededor de las 5:45 de la mañana. En los días posteriores, equipos de rescate rastrearon la zona con buzos y drones.

Durante la investigación, la policía localizó el vehículo de la familia en un estacionamiento cercano a una sucursal de Code Credit Union. En las inmediaciones también encontraron pertenencias de la niña, como zapatos, calcetines, una tableta y un teléfono celular.

La policía estadounidense mantiene una investigación en curso

Las circunstancias que llevaron a la muerte de García y su hija siguen sin esclarecerse. El Departamento de Policía de Dayton confirmó que el caso continúa abierto y que la Oficina del Forense del Condado de Montgomery será la encargada de determinar la causa oficial del fallecimiento.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia García y pedimos a la comunidad que los mantenga en sus pensamientos y respete su privacidad durante este momento tan difícil”, señaló la policía en un comunicado.