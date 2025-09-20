Una madre de Montana cuenta cómo es su lucha contra la peligrosa bebida adictiva Feel Free: "No saben lo que están consumiendo"

Fotografías compartidas en Facebook, por Raylee Reinhart, de Billings, Montana. Raylee Reinhart - Facebook

En Estados Unidos, los testimonios sobre los riesgos de Feel Free, una peligrosa bebida adictiva que contiene kratom, no dejan de multiplicarse. Desde el condado de Yellowstone, en Montana, una madre relató el duro proceso de adicción que atravesó después de consumir este producto comercializado como suplemento natural, aunque expertos lo comparan con un opioide.

La madre de Montana revela su lucha con la peligrosa bebida adictiva Feel Free

Raylee Reinhart, una madre de Billings, estado de Montana, compartió en Facebook cómo su curiosidad por los bares de kava la llevó a probar Feel Free de Botanic Tonics.

“Lo primero, que parecía una alternativa sana al alcohol, se convirtió en una pesadilla. Llegué a consumir 10 tragos al día y gastaba casi 3000 dólares al mes”, relató.

En su publicación detalló que sufrió pérdida de cabello, erupciones en la piel, deterioro de su salud mental y una dependencia que la dejó postrada. “Vivía en un infierno. Todo giraba alrededor de conseguir más kratom”, confesó la mujer del condado de Yellowstone.

Entre los puntos más duros de su testimonio, Reinhart mencionó también:

Síntomas de abstinencia severos.

Problemas físicos como resequedad extrema en la piel.

Alteraciones en el peso y la energía.

Estigmas y vergüenza por caer en otra adicción tras superar el alcohol.

“Bebía esos shots azules llamados Feel Free. Se consiguen en casi cualquier gasolinera y son muy accesibles. Quiero que la gente haga su investigación antes de probar algo así”, escribió en su mensaje de Facebook.

Captura del página de Botanic Tonics. Feel Free puede conseguirse en múltiples lugares de Estados Unidos, tanto en su presentación como bebida o como cápsulas. Botanic Tonics

Advertencia sobre el consumo de kratom en Estados Unidos

La FDA en Estados Unidos ya había advertido en 2018 que el kratom actúa como un opioide y puede provocar serios daños hepáticos, problemas digestivos y dependencia.

El testimonio de esta madre de Montana se suma a los crecientes relatos en redes sociales sobre los riesgos de esta peligrosa bebida adictiva.

“Si tienes una personalidad adictiva, no lo intentes. Repito: no lo intentes”, advirtió Reinhart en su publicación. Reinhart quiere ser un ejemplo para que otros eviten caer en la trampa de un producto que, aunque se vende como natural, ha demostrado consecuencias devastadoras.