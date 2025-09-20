Alerta: Gobierno de Estados Unidos detiene la emisión de Green Cards para este grupo de inmigrantes

Ante el aumento en las solicitudes de Green Cards a través del programa EB-5, el gobierno de Estados Unidos confirmó que ya no quedan disponibles visas para el año fiscal 2025. Esto implica que los solicitantes, inversionistas extranjeros, que buscaban una Green Card mediante este proceso, deberán esperar hasta octubre, cuando se reabra el nuevo periodo fiscal y se restablezcan los cupos.

Una pausa en la emisión de Green Cards por inversión

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el límite anual de visas EB-5 no reservadas se alcanzó antes de finalizar el año fiscal, lo que obliga a suspender la emisión de nuevas residencias permanentes bajo esta modalidad.

El aviso fue reflejado en el Visa Bulletin, documento oficial que establece la disponibilidad de visas cada mes y que marca las fechas de acción finales para cada categoría.

Esto significa que, aunque los solicitantes puedan seguir presentando documentación o avanzar en otros pasos administrativos, no se emitirá ninguna Green Card EB-5 no reservada hasta que comience el nuevo ciclo fiscal el 1 de octubre de 2025. El gobierno aclaró que esta pausa no afecta a las visas EB-5 reservadas, las cuales tienen un número separado de cupos disponibles.

¿Qué es el programa EB-5 y cómo funciona?

De acuerdo con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el EB-5, también conocido como Immigrant Investor Program, permite que inversionistas extranjeros accedan a una Green Card o residencia permanente a cambio de realizar una inversión sustancial en proyectos que generen empleo en Estados Unidos.

Según el USCIS, se exige un aporte mínimo de 800,000 dólares en áreas de empleo específicas o de un millón de dólares en otras zonas.

Tras otorgar esta cantidad, el beneficio principal radica en la residencia permanente para el inversionista, su cónyuge e hijos menores de 21 años. El programa ha sido clave para atraer capital extranjero y fomentar la creación de empleos, pero también es uno de los más regulados y sujetos a cambios en el marco migratorio estadounidense.

¿Qué pueden hacer los afectados?

Los solicitantes que ya tienen procesos abiertos pueden continuar con la recopilación de documentos y mantenerse atentos a las actualizaciones del Visa Bulletin, que se publica cada mes en el portal oficial del Departamento de Estado.

USCIS también recomienda revisar con regularidad las fechas de prioridad, que determinan cuándo un expediente puede avanzar hacia la aprobación final. De igual manera, se recomienda seguir en contacto con abogados migratorios para evitar confusiones.

La buena noticia es que la pausa es temporal, ya que a partir del 1 de octubre de 2025, con el inicio del nuevo año fiscal, se renovará el cupo de visas EB-5 no reservadas y se reactivará la emisión de Green Cards bajo esta categoría.