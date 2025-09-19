El pequeño pueblo de Florida que celebra el mejor festival de otoño en el estado: platillos de mar y un ambiente pintoresco

En la costa del Golfo de Florida, rodeado de bahías tranquilas y manglares, se encuentra Cedar Key, un pintoresco pueblo de Florida que conserva el encanto de los primeros años de este estado. Con apenas unas calles principales y un ambiente relajado, cada octubre se convierte en el epicentro de una de las celebraciones más esperadas: el Cedar Key Seafood Festival, una tradición que combina gastronomía, música y cultura comunitaria.

Sabor del mar y tradiciones únicas

El Seafood Festival se lleva a cabo frente a City Park, en la intersección de la SR-24 y 2nd Street. Allí, los asistentes disfrutan no solo de los platillos típicos, sino también de un ambiente que rinde homenaje a la herencia pesquera de la zona. Según el calendario oficial, en 2025 se celebrará del 18 al 19 de octubre, con entrada gratuita y actividades para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados es el Seafood Parade, que inaugura el festival el sábado por la mañana. Luego, las calles se llenan de música en vivo, bailes, artes visuales y espectáculos locales que convierten al pueblo entero en una gran fiesta.

Lo que distingue al evento es la autenticidad: aquí no hay camiones de comida comerciales, sino recetas caseras y tradicionales que la comunidad comparte con orgullo.

Qué hacer además del festival

Escapada a Seahorse Key : excursiones en ferry para visitar el histórico faro y disfrutar de vistas panorámicas del Golfo.

Naturaleza y aventura : paseos en kayak entre manglares, observación de aves y caminatas por senderos isleños.

Historia viva : recorridos por el centro de Cedar Key, con su arquitectura sencilla que evoca el pasado pesquero del lugar.

Comida y bebida : almejas frescas, ostras y platillos locales que acompañan la experiencia en restaurantes familiares frente al mar.

Alojamiento: desde moteles pequeños hasta parques para RV y cottages costeros, ideales para pasar el fin de semana completo.

Un destino con encanto propio

El Cedar Key Seafood Festival es más que un evento gastronómico: es la expresión de una comunidad que vive de y para el mar. En un entorno relajado y pintoresco, esta celebración ofrece un fin de semana inolvidable donde la tradición se mezcla con el sabor auténtico de Florida.

Para quienes buscan un destino diferente en otoño, este pequeño pueblo costero guarda una de las experiencias más genuinas del estado.