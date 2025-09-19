El moderno restaurante de Miami junto al mar que fusiona lo mejor de España, Italia y Estados Unidos Crazy About You

En el corazón de Brickell, Miami, un moderno restaurante frente al mar es el favorito de aquellos que buscan una fusión de sabores que combinan lo mejor de España, Italia y Estados Unidos. A través de platos de primer nivel, el lugar propone una experiencia culinaria que gira alrededor de cada cliente.

¿Qué ofrece este moderno restaurante en Miami junto al mar?

Crazy About You es un espacio donde la atención a los detalles es prioridad y donde cada visita se convierte en un momento especial.

“Se trata de ti. Sin ti seríamos solo otro restaurante”, destaca la información oficial de la cadena multinacional Passion Restaurant.

En Crazy About You la cocina reúne tapas españolas, clásicos italianos y cortes de carne al estilo de Estados Unidos, todo acompañado por una vista privilegiada al mar.

El menú incluye opciones variadas como:

Croquetas de jamón serrano y tapas inspiradas en España .

Pastas, pizzas y antipastos con sello de Italia .

Cortes de wagyu y hamburguesas con el toque americano.

Además, el ambiente frente a la playa se complementa con una terraza espectacular que invita a relajarse en pareja, con amigos o en reuniones de trabajo.

Experiencias únicas que lo convierten en uno de los mejores en Miami

Este moderno restaurante crea experiencias que se adaptan a cada ocasión, como brunchs de fin de semana, celebraciones privadas o cenas al aire libre con la brisa del mar.

“Eres la estrella de este show”, remarcan los responsables, dejando claro que todo el equipo, desde chefs hasta bartenders, trabaja bajo el propósito de que cada visitante viva un recuerdo inolvidable.

Con esta fórmula, Miami cuenta con un espacio que logra combinar lo cosmopolita de la ciudad con la tradición culinaria de España, el refinamiento de Italia y la energía de Estados Unidos.

¿Dónde está ubicado este moderno restaurante en Miami frente al mar?

El restaurante se encuentra en The Mark on Brickell, 1155 Brickell Bay Dr #101, Miami, Florida, 33131, una zona privilegiada que ofrece vistas directas al mar y un entorno perfecto para disfrutar tanto de un almuerzo de negocios como de una cena especial, todo junto a la playa.

¿Cuáles son los horarios de atención de este moderno restaurante en Miami?

El local abre de lunes a miércoles entre 11:30 a.m. y 11:00 p.m., los jueves hasta las 11:30 p.m., los viernes hasta medianoche, los sábados desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. y los domingos hasta las 11:00 p.m.

La franja de happy hour va todos los días de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., mientras que el brunch de fin de semana está disponible de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.