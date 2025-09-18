Los vecinos de un barrio mexicano en Chicago cuentan cómo es todo luego de las redadas: "Este es el peor momento hasta ahora"

El desfile mexicano en Chicago, que inicialmente se había cancelado debido a la mayor presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, se lleva a cabo con voluntarios apostados a lo largo de la ruta, equipados con radios, celulares y silbatos para informar rápidamente sobre cualquier problema. EFE / EPA / ABEL URIBE

Pilsen, un barrio mexicano de Chicago, vive meses de tensión tras las políticas implementadas por la administración Trump. Tras el anuncio de nuevas redadas del ICE, los vecinos relatan que la vida cotidiana cambió por completo. Según informó The New York Times, la comunidad, en su mayoría de origen mexicano, enfrenta miedo e incertidumbre en medio de un clima político cada vez más hostil hacia los inmigrantes indocumentados de Illinois.

Lo que dicen los vecinos de Pilsen tras las redadas de ICE en Chicago

Los vecinos aseguran que la Operación Midway Blitz transformó el ambiente del barrio mexicano. Familias enteras prefieren no salir de sus casas, mientras negocios locales esperan clientes que ya no llegan.

“Este es el peor momento hasta ahora”, confesó Rafael Vieyra, residente legal de 85 años que migró desde Guanajuato.

Otros inmigrantes expresaron enojo hacia ambos partidos políticos en Estados Unidos, culpándolos de no resolver un sistema migratorio que consideran roto desde hace décadas. “Algo tiene que romperse”, dijo Carlo Romano, ciudadano naturalizado originario de la Ciudad de México.

Personas ondean banderas mexicanas durante el desfile del Día de la Independencia de México en Chicago, Illinois, EE. UU. EFE / EPA / ABEL URIBE

Un barrio mexicano en alerta y dividido por la política

Algunos residentes de Pilsen distribuyen volantes con información sobre derechos migrantes y portan silbatos naranjas para alertar sobre posibles redadas de ICE.

Otros, sin embargo, apoyan las acciones federales de Donald Trump. George Rabiela, exbombero nacido en México y ciudadano estadounidense, defendió la ofensiva contra los indocumentados aunque reconoció que duele ver atrapados a vecinos de toda la vida.

La cónsul de México en Chicago, Reyna Torres Mendivil, informó que en los últimos meses más de 6,000 personas solicitaron doble nacionalidad para ellos o sus hijos, temiendo una eventual deportación. “El miedo es colectivo, no importa el estatus migratorio, toda la familia lo siente”, admitió la funcionaria.