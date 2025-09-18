Un tiktoker latino revela cómo viajó dentro de EEUU sin Real ID: “No me dijeron absolutamente nada”

El joven latino aseguró que su situación podría no repetirse en otras personas.

Aunque desde mayo pasado el Gobierno de los Estados Unidos instauró la regla incondicional de presentar una identificación con la insignia de Real ID para realizar vuelos dentro del país, un tiktoker latino reveló la forma en la que pudo hacer este traslado sin presentar este documento.

La experiencia de Mauricio Franco Ruiz

A través de su cuenta oficial de TikTok, Mauricio Franco Ruiz relató que viajó de Dallas a Los Ángeles y que para ello se presentó en el control de seguridad de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) portando únicamente su pasaporte mexicano, sin mostrar una identificación con Real ID.

Previo a la revisión, Franco planteó una pregunta respecto a si era posible realizar vuelos domésticos en Estados Unidos con solo presentar el pasaporte de donde es originario.

Posterior a esto, mencionó que solo bastó con presentar su pasaporte y su boleto de abordaje para superar los puestos de control: “No me dijeron absolutamente nada, ¿eh? Mi pasaporte fue completamente válido”.

En su video, el creador de contenido también reveló que solo se le tomó una fotografía para luego tomar su vuelo. Incluso, y en la recta final de su relato mencionó que llegó a Los Ángeles sin ningún impedimento.

Mauricio también admitió que entendía los riesgos, ya que había leído que podrían solicitarle otro tipo de identificación. Sin embargo, afirmó que en su caso personal no enfrentó ningún obstáculo.

La regla del Real ID en Estados Unidos

El Real ID Act es una legislación aprobada en 2005 que establece estándares de seguridad más estrictos para identificaciones emitidas por los estados. A partir de su plena implementación, el uso de una licencia de conducir o identificación estatal con sello de Real ID será obligatorio para abordar vuelos domésticos o entrar a instalaciones federales.

La TSA ha informado que, en caso de no contar con Real ID, los viajeros deben presentar otra forma de identificación aceptada, como un pasaporte válido. No obstante, la política busca precisamente que el Real ID sea el documento estándar para residentes y ciudadanos que viajan dentro del país.

Una advertencia necesaria

El caso de Mauricio Franco Ruiz es real y fue documentado en redes, pero no garantiza que cualquier persona pueda repetir su experiencia. Que él haya logrado viajar solo con pasaporte mexicano sin inconvenientes depende de factores como el aeropuerto, el agente de seguridad asignado y el contexto del viaje.

No existe confirmación oficial de que esta práctica esté permitida de manera generalizada, y las autoridades recalcan que lo exigido sigue siendo portar una identificación con Real ID.