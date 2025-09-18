ICE arresta en Chicago a un inmigrante presunto miembro de una pandilla: "Las políticas santuario están para proteger criminales"

ICE arresta en Chicago a un inmigrante presunto miembro de una pandilla Europa Press

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que detuvo en Chicago a Aldo Salazar Bahena, un inmigrante mexicano de 37 años y presunto miembro de la pandilla Larazo. El hombre fue condenado por asesinato en 2007 y liberado recientemente en Estados Unidos, a pesar de tener una orden final de deportación.

Presunto miembro de pandilla fue arrestado en Chicago tras su liberación

Según informó ICE en su sitio web, Salazar fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Fernando Díaz Jr., un joven de 21 años que fue asesinado en 2005 después de tener un conflicto con miembros de la pandilla Larazo.



El hombre salió de la prisión estatal de máxima seguridad en Crest Hill el 12 de septiembre, tras cumplir su condena. Tres días después fue arrestado por ICE en la ciudad de Elgin.

Salazar llegó a Estados Unidos en 1998 como residente permanente legal, pero nunca solicitó la ciudadanía. En 2016 perdió su estatus tras una orden judicial de deportación que quedó pendiente de ejecución.

ICE asegura que seguirá adelante con su proceso de deportación.

ICE cuestiona las políticas santuario en Illinois

Según la agencia federal, la liberación se dio porque las leyes de Illinois impiden a las prisiones estatales colaborar con solicitudes de detención migratoria.

El director interino de ICE, Todd M. Lyons, señaló que estas medidas ponen en riesgo a la comunidad: “Las políticas santuario, por diseño, protegen a criminales, y en este caso, a un asesino, por encima de la seguridad de las comunidades estadounidenses”.