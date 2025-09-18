Un estudiante de Mississippi es hallado muerto colgado de un árbol en un campus universitario: "Nuestra comunidad está muy triste"

Un estudiante de Mississippi es hallado muerto colgado de un árbol en un campus universitario Facebook Trey Reed

Un estudiante de Delta State University en Mississippi, Estados Unidos, fue hallado sin vida colgado de un árbol dentro del campus, lo que llevó a la suspensión de clases y actividades mientras avanza la investigación oficial.

El hallazgo en Mississippi y las primeras versiones oficiales

El cuerpo de Demartravion "Trey" Reed, un joven de 21 años originario de Grenada, fue encontrado la mañana del 15 de septiembre cerca de las canchas de pickleball del campus de Delta State University. El director de seguridad, Mike Peeler, aseguró que no existen indicios de homicidio pese a los rumores que circularon en redes sociales.

El forense del condado de Bolivar le dijo a Mississippi Free Press que no se hallaron fracturas ni heridas consistentes con una agresión. Aunque evitó dar detalles adicionales, señaló que los indicios apuntan a un acto autoinfligido.

Reacción en la comunidad universitaria por el caso

La universidad suspendió sus clases y canceló los eventos programados ese día. También puso a disposición de estudiantes y profesores servicios de consejería y apoyo emocional. El presidente de DSU, Dan Ennis, expresó: “Nuestra comunidad está profundamente entristecida por esta pérdida. He hablado con la familia de Trey y compartido nuestro dolor”.

El caso involucra a varias agencias, entre ellas la Oficina del Sheriff del condado de Bolivar, la Oficina de Investigación de Mississippi y la policía de Cleveland.

La familia exige transparencia

La familia de Reed contrató al abogado de derechos civiles Ben Crump, conocido por su trabajo en casos de alto perfil. En un comunicado afirmó: “Trey Reed era un joven lleno de promesas y calidez, querido y respetado por quienes lo conocieron. Su familia y la comunidad universitaria merecen una investigación completa e independiente”.

Crump anunció que liderará un equipo legal y de líderes comunitarios para dar seguimiento al caso y buscar respuestas claras sobre lo ocurrido.