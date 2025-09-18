Alerta: la Reserva Federal bajó las tasas de interés por primera vez desde que Donald Trump asumió su mandato en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés de referencia, llevándola a un rango de 4.0%–4.25%. Se trata de la primera reducción desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia.

La Fed bajó las tasas de interés en Estados Unidos

El recorte, aprobado por 11 votos a favor y uno en contra, coloca la tasa efectiva en torno al 4.1%, frente al 4.3% previo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, explicó que la medida busca estimular el crecimiento y abaratar el crédito para familias y empresas en un contexto de menor creación de empleo y un desempleo que subió a 4.3%.

El cambio responde a datos que mostraron un débil aumento de solo 22,000 empleos en agosto y una inflación anual del 2.9%. Según los pronósticos publicados, los funcionarios esperan aplicar al menos dos recortes adicionales antes de fin de año y otro más en 2026, aunque la trayectoria dependerá de los reportes de empleo e inflación.

Impacto en la economía de Estados Unidos y reacciones

La decisión afecta directamente las tasas de préstamos hipotecarios, estudiantiles, automotrices y empresariales, lo que puede impulsar el consumo y la inversión. Sin embargo, la Fed advirtió que los aranceles y otros factores externos podrían mantener la inflación por encima del objetivo, limitando la posibilidad de recortes más agresivos.

El presidente Donald Trump, que había presionado por una baja mayor de tres puntos, sostuvo que la Fed debía “escuchar a la gente inteligente como yo”.

Por su parte, el economista Pushpin Singh habló con Newsweek y señaló que el ajuste refleja “una clara señal de cautela”, ya que los efectos de las tarifas todavía no se manifestaron por completo.

Powell ofrecerá una conferencia de prensa para detallar el alcance de esta decisión y el posible camino hacia nuevas reducciones.