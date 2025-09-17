Un empleado municipal de Connecticut muere tras ser atropellado mientras cortaba el césped: "Él era parte de la comunidad"

Un empleado municipal de Enfield, Connecticut, en Estados Unidos, murió el viernes 12 de septiembre tras ser atropellado mientras cortaba el césped. La víctima fue identificada como Jamie Nickerson, de 51 años, quien sufrió heridas graves que resultaron fatales poco después de ser trasladado al hospital.

Un empleado de Connecticut muere tras ser embestido por un auto

Según la policía de Enfield, Nickerson fue embestido por Alexander Torres, un hombre que conducía un Honda Accord. Ambos fueron trasladados a distintos hospitales, pero Nickerson falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.



Las autoridades confirmaron a People que la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un trabajador recordado por su comunidad

El alcalde de Enfield, Ken Nelson Jr., destacó en un comunicado la importancia del trabajo de Nickerson en la ciudad. “Jamie era más que un compañero de trabajo; era parte del tejido de nuestra comunidad”, expresó.



El domingo, vecinos y allegados realizaron una vigilia con velas para rendirle homenaje. Amigos y exempleados aseguraron a WTNH que Jamie era una gran persona y que tuvo un fuerte impacto en la vida de quienes lo conocieron.

Según con su obituario, Nickerson amaba el béisbol y era seguidor de los Yankees y los Giants. Estaba casado desde hacía 20 años con su esposa Amy, con quien tiene dos hijos y había renovado sus votos en Jamaica el pasado junio.