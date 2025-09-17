Una ciudad en California cancela una de sus festividades más importantes del año por temor a ICE: “Es el resultado de la preocupación”

La ciudad de Long Beach, en California, ha decidido cancelar los eventos anuales de la temporada de Día de Muertos, ante el temor creciente de la comunidad latina por la presencia de ICE y agentes migratorios.

Detalles sobre la cancelación del evento y sus razones

De acuerdo con FOX 11 Los Ángeles, Long Beach anunció, en primera instancia, que no realizará su desfile anual de Día de Muertos programado para el mes de noviembre. Según lo difundido por un portavoz de la ciudad, las razones de esta cancelación se deben al crecimiento en las actividades llevadas a cabo por la ley federal de inmigración.

“Esta decisión no se tomó a la ligera y fue producto de preocupaciones genuinas planteadas por miembros de la comunidad, especialmente aquellos que podrían enfrentar la posibilidad de acciones de cumplimiento federal indiscriminadas que socavan la sensación de seguridad necesaria para participar plenamente de la vida pública”.

Según el mismo comunicado, el festival Arte y Ofrendas, que desde hace años lleva a cabo diversos eventos relacionados con la difusión de Día de Muertos, también será suspendido en su totalidad.

De acuerdo con FOX 11 Los Ángeles, el concejal del Distrito Primero, Mary Zendejas, solicitó la cancelación después de escuchar estas voces de preocupación dentro de la comunidad. Por lo anterior, también se decidió que los fondos no usados para el evento de este año, alrededor de 100 mil dólares, se trasladen al presupuesto para la edición de 2026.

Roberto Carlos Lemus, quien participa como promotor de comida y bebida en el festival, comentó a Los Ángeles Times su tristeza y preocupación por la cancelación de un evento de esta magnitud que se ha convertido en uno de los más representativos de la comunidad latina en esta zona de California.

“Todos estamos muy tristes por la situación. Día de los Muertos ha sido una de las celebraciones más grandes desde hace mucho tiempo … desafortunadamente con latinos siendo secuestrados y atacados por ICE”.

Las festividades del Día de Muertos en Long Beach: tradición y participación

Cada año, Long Beach celebra el Día de Muertos con un desfile patrocinado por la ciudad que suele llevarse a cabo en el centro de la ciudad en noviembre. El desfile atrae multitudes, incluye carrozas, grupos de baile folklórico, bandas de mariachi, comparsas y personas vestidas con indumentarias tradicionales mexicanas (como catrinas), recorriendo avenidas principales como Pine Avenue.

Paralelamente, se celebra el festival Arte y Ofrendas, generalmente en Rainbow Lagoon Park (o cerca del punto donde concluye el desfile). Este festival, organizado por proveedores externos, combina música, puestos de comida, artes visuales, altares/ofrendas y venta de productos culturales.

Estas festividades no solo tienen valor cultural, sino también social y económico: atraen turistas, generan ingresos para comerciantes locales y fortalecen los lazos comunitarios.

Otros eventos cancelados o pospuestos por temor a ICE

En varias partes del sur de California, otros eventos tradicionales y festivales han sido cancelados, pospuestos o rediseñados por preocupaciones similares relacionadas con operativos federales de inmigración.

De acuerdo con reportes de NBC Los Angeles, ABC7 y otros medios, varias celebraciones del Día de Independencia de México fueron canceladas o aplazadas. Ciudades como Cudahy, Bell Gardens, y comunidades en East Los Angeles, Rowland Heights y Whittier decidieron suspender sus festejos patrióticos, desfiles o conciertos al aire libre “por abundancia de precaución” ante temores de redadas de inmigración.

Otro caso reciente tiene que ver con un festival anual en Riverside County que celebra la cultura mexicana, fue cancelado debido a “preocupaciones de la comunidad” sobre las operaciones de inmigración que están ocurriendo en el sur de California.