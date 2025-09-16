Schwarzenegger apunta contra Gavin Newsom y da un fuerte mensaje a los habitantes de California: "Quieren debilitar la democracia"

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador republicano de California, llamó a los votantes a rechazar la Proposición 50, una iniciativa impulsada por los demócratas que permitiría redibujar temporalmente los mapas congresionales del estado hasta 2030. La estrella de Hollywood cruzó a Gavin Newsom y fue contundente.

El mensaje de Schwarzenegger en la Universidad del Sur de California

Durante su participación en el Día Internacional de la Democracia en la Universidad del Sur de California, Schwarzenegger aseguró que la medida busca “debilitar la democracia” al desmantelar la comisión independiente que actualmente se encarga de trazar los distritos electorales.

El exgobernador recordó que durante su gestión impulsó la creación de esta comisión para evitar que los políticos manipulen los mapas a su favor. “Dos comportamientos equivocados no hacen un correcto. Ellos dicen que quieren luchar contra Trump, pero lo están haciendo con las mismas prácticas que critican”, expresó.

Qué implica la Proposición 50 impulsada por Gavin Newsom

Si se aprueba, la iniciativa podría otorgar a los demócratas hasta cinco escaños adicionales en el Congreso. El plan es promovido por el gobernador Gavin Newsom y se presenta como una respuesta a lo ocurrido en Texas, donde los republicanos redibujaron los mapas a pedido del presidente Donald Trump.

Schwarzenegger advirtió que este movimiento eliminaría los principios democráticos que distinguen a California y daría nuevamente el poder a los políticos en lugar de a los ciudadanos.

El exgobernador destacó que la lucha por la creación de la comisión independiente no fue fácil y que tomó varios intentos hasta que finalmente fue aprobada por los votantes en 2008 y 2010. “Fuimos líderes en California porque los ciudadanos tomaron el poder en sus manos”, señaló.

Por otra parte, los defensores de la Proposición 50 aseguran que la medida es necesaria para frenar el supuesto intento de Trump de manipular los mapas a nivel nacional. Según el grupo “Yes on 50”, votar a favor sería “la mejor oportunidad de bloquear el poder sin precedentes que Trump busca en la redistribución de distritos”.