Confirmado: Este es el procedimiento para renovar la Green Card si está cerca de caducar

Ante las actuales políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que han generado preocupación incluso entre titulares de Green Card, la vigencia de este documento cobra más relevancia que nunca. Mantenerlo al día no solo evita complicaciones legales, también brinda tranquilidad frente a un clima de incertidumbre migratoria.

El paso clave: presentar el Formulario I-90

La renovación de la Green Card de 10 años se realiza mediante el Formulario I-90 o Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este trámite puede completarse en línea o por correo postal, y está disponible para quienes ya tienen una Green Card válida de 10 años que está por expirar o que ya venció.

USCIS recomienda iniciar el proceso hasta seis meses antes de la fecha de vencimiento que aparece en la tarjeta. Una vez enviado el formulario y realizado el pago correspondiente, la agencia emite un recibo oficial conocido como Notice of Action, el cual confirma que la renovación fue presentada correctamente.

Además, para tranquilidad de los solicitantes, este recibo extiende automáticamente la validez de la Green Card vencida por 36 meses a partir de la fecha de expiración. Es decir, aunque la tarjeta física ya no esté vigente, el documento temporal funciona como prueba legal de residencia mientras llega la nueva tarjeta.

Casos especiales y tiempos de espera

Es importante distinguir entre las Green Card de 10 años y las tarjetas condicionales de 2 años, que se entregan en casos de matrimonio reciente o inversiones. Estas últimas no se renuevan con el Formulario I-90, sino que requieren una petición distinta: el Formulario I-751 (para residentes condicionales por matrimonio) o el Formulario I-829 (para quienes obtuvieron residencia por inversión).

Ambos deben presentarse en los 90 días previos al vencimiento de la tarjeta condicional.

El tiempo de espera para recibir la nueva Green Card puede variar, aunque el recibo de extensión garantiza que el estatus legal no se vea interrumpido. Durante este periodo, la persona puede trabajar y viajar fuera del país siempre que presente el documento de extensión junto con la tarjeta vencida.

En medio de un contexto político en el que las medidas migratorias se encuentran bajo constante debate, asegurarse de que la Green Card esté vigente se vuelve una prioridad para quienes desean mantener la estabilidad de su estatus en Estados Unidos. Presentar el Formulario I-90 a tiempo es la vía confirmada para lograrlo.