El aceite para masajes faciales con rosa mosqueta y manteca de cacao que se vende en Walmart EEUU a menos de 10 dólares
Walmart Estados Unidos vende un aceite facial de Palmer’s con rosa mosqueta y manteca de cacao por menos de 10 dólares, pensado para masajes y cuidado de la piel.
Entre los productos más buscados para el cuidado facial en Walmart Estados Unidos, está este aceite de la marca Palmer’s que mezcla rosa mosqueta con manteca de cacao. Disponible por menos de 10 dólares en el supermercado, la propuesta combina un precio bajo, buena valoración de los clientes y una fórmula pensada para mejorar el aspecto de la piel.
Un aceite de Walmart EEUU pensado para masajes faciales y cuidado de la piel
El frasco de 1 oz tiene un precio de 9.87 dólares en la tienda online de Walmart. El producto está formulado para usarse en masajes faciales, pero también promete resultados visibles sobre líneas finas, arrugas, manchas oscuras, tono desigual y resequedad.
Entre sus puntos fuertes, Palmer’s destaca que es libre de parabenos y ftalatos, hipoalergénico, no comedogénico y aprobado por dermatólogos.
Además, es apto para todo tipo de piel. La marca también resalta que sigue siendo un negocio familiar y operado de manera independiente, algo que muchos consumidores valoran en este segmento.
Detalles del aceite de rosa mosqueta y manteca de cacao
De acuerdo con la información publicada en Walmart EEUU, este aceite alcanza una calificación de 4.7 estrellas.
La fórmula mezcla 10 aceites naturales, junto con vitamina C, retinol y manteca de cacao. Según la descripción oficial de Palmer’s, “después de ocho semanas, el 93% de las mujeres vio una reducción en la apariencia de cicatrices y el 92% una mejora en estrías”.
Algunos aspectos resaltados del producto:
- Formulado con ingredientes como almendra dulce, semilla de uva, coco, albaricoque y argán.
-
Fragancia a rosa mosqueta.
-
Textura ligera, pensada para masajes faciales diarios.
-
Apto para todo tipo de pieles.
-
Ganador del premio Good Housekeeping.