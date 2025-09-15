La actriz estadounidense que arremetió contra ICE y a favor de Palestina en su discurso en los Emmy 2025: "Es mi obligación"

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando la actriz Hannah Einbinder, reconocida por su papel en la serie Hacks, lanzó un discurso con claras críticas a ICE en Estados Unidos y un contundente respaldo a la causa palestina.

Hannah Einbinder criticó a ICE y apoyó a Palestina en los Emmy 2025

Al subir al escenario para recibir el premio como mejor actriz de reparto en comedia, Einbinder agradeció con emoción a los creadores de Hacks, Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, por “cambiarle la vida” y a su compañera de elenco Jean Smart, a quien describió como “el sol” que ilumina su carrera.

Sin embargo, el momento que se llevó todos los titulares llegó al final, cuando cerró con la frase: “Go birds, fuck ICE y free Palestine” (Vamos Birds, al diablo con ICE y Palestina libre).

Más tarde, en la sala de prensa, la actriz explicó que no fue un impulso, sino una decisión consciente de aprovechar la visibilidad del evento. Aseguró que tiene amigos trabajando como médicos y educadores en el norte de Gaza, en medio de la guerra, y que por eso sentía la obligación de visibilizar la situación.

"Go Birds, F*** ICE and Free Palestine" - #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

“Es mi obligación como judía”

Einbinder profundizó en su postura al aclarar que su intención era distinguir la religión y la cultura judía del Estado de Israel. En sus palabras, se trata de un “proyecto etnonacionalista” que no debe confundirse con la tradición judía, una institución milenaria que ella considera independiente del conflicto.

La actriz explicó también su adhesión al movimiento Film Workers for Palestine: "Es como muchos movimientos: el boicot es una herramienta eficaz para presionar a los que están en el poder y que estén a la altura de las circunstancias. El boicot de los Trabajadores del Cine por Palestina no boicotea a individuos, solo a instituciones que son cómplices directos del genocidio. Por eso es importante para mí y creo que es una medida importante, y me alegró participar".