Una madre de 6 hijos que desapareció en 2024 es encontrada muerta en Louisiana: "Nuestra familia está desconsolada"

Tras más de un año de búsqueda, las autoridades de Estados Unidos confirmaron el peor desenlace para Tameika Watley, una madre de 6 hijos que desapareció en 2024 y fue hallada muerta en un bosque de Louisiana, dejando a su familia completamente devastada.

¿Qué pasó con la madre de 6 hijos que desapareció en 2024?

La Oficina del Sheriff de Calcasieu Parish, en Louisiana, informó que los restos hallados el 16 de junio de 2025 en un área boscosa de Vinton, fueron identificados como los de Tameika Watley, una mujer de 37 años que había sido reportada como desaparecida en julio de 2024. El caso fue confirmado el 5 de septiembre de 2025 tras un análisis forense realizado en el laboratorio de la Universidad Estatal de Luisiana, según detalló NBC News.

Su familia llevaba más de un año en la búsqueda. La última vez que se supo de Tameika fue el 5 de junio de 2024, cuando habló por teléfono con su madre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Calcasieu (CPSO) identifica restos humanos encontrados en junio. Calcasieu Parish Sheriff's Office

Una familia devastada tras el hallazgo en un bosque de Louisiana

La hermana menor de Tameika, Miranda, contó a Dateline que nunca perdió la esperanza, aunque los rumores en la comunidad eran desoladores. Tras la confirmación oficial, expresó que la familia está “desconsolada” y abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y brindar apoyo a los 6 hijos de la víctima.

En el mensaje publicado en la recaudación, Miranda escribió: “Con profundo dolor compartimos la trágica partida de nuestra querida hermana. Sus restos fueron identificados el 5 de septiembre de 2025 y nuestra familia está destrozada”.

La búsqueda de respuestas continúa abierta, ya que las autoridades aclararon que la investigación sigue en curso. Cualquier persona con información puede comunicarse con la Oficina del Sheriff de Calcasieu Parish.

Se pueden enviar pistas anónimas a través de la aplicación Closewatch Calcasieu o llamando a Crime Stoppers al 439-2222.