Llega la Spooky Season al sur de Florida: este restaurante se transforma en "una guarida de brujas" durante Halloween

Una experiencia escalofriantemente divertida en el sur de Florida. Rosalia's Kitchen

El sur de Florida ya vive la Spooky Season y uno de los planes más llamativos en Estados Unidos está a solo 30 minutos de Miami. Se trata de Rosalia’s Kitchen, un restaurante en Miramar que se convierte en "una guarida de brujas" con decoración temática y un menú especial para celebrar Halloween.

¿Cómo es el restaurante Rosalia’s Kitchen, la nueva "guarida de brujas" de Florida?

En Rosalia’s Kitchen se vive la Spooky Season con todo. De sus paredes no solo cuelgan telarañas, monstruos y calabazas; en cada rincón te puedes encontrar con terroríficas brujas, calaveras y velas hechizadas.

Por eso, desde Rosalia’s Kitchen advierten: “Las velas están encendidas. El festín te espera. Y la Bruja ha llegado. No está aquí para ser amable... está aquí por ti. ¿Ya tienes miedo?".

El menú acompaña la atmósfera con propuestas pensadas para la temporada Halloween 2025. Algunos de los platos destacados son:

Witch’s Black Cauldron Pasta : pasta negra con mariscos, servida como si fuera un hechizo del mar.

Phantom Pumpkin Ravioli : raviolis rellenos de calabaza, con especias otoñales y salsa de cuatro quesos.

Haunted Harvest Risotto : risotto de calabaza y trufa, ideal para quienes buscan un sabor cremoso con guiños de otoño.

Wicked Pumpkin Cheesecake: un postre con calabaza, canela y caramelo que se roba todas las miradas.

Cócteles de Halloween y ambiente de aterrador en el sur de Florida

El bar de Rosalia’s Kitchen también está ambientado para la ocasión con una coctelería de autor impresionante. Los visitantes encuentran pociones servidas en copas brillantes y hasta en la garra de una bruja. Entre las bebidas más pedidas destacan:

Ding Dong, The Witch is Dead (22 dólares), un granizado de vodka verde con melón hará que cualquier bruja se levante del inframundo, servido en su garra esquelética.

The Witch is Working Overtime (20 dólares) poción azul brillante interactiva que necesita de tu ayuda para "activar la magia", cambiando de color.

Bite Me Like You Mean It (19 dólares), margarita roja con azúcar en el borde y colmillos de vampiro.

La Spooky Season se puede vivir en Rosalia’s Kitchen hasta el 2 de noviembre en Miramar, a solo 30 minutos de Miami. Su dirección es 12130 Miramar Parkway, Miramar, Florida 33025.