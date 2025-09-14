Donald Trump se pronuncia a favor de Kash Patel y su investigación de un asesinato: "Estoy muy orgulloso del FBI"
El presidente Donald Trump salió en defensa del director del FBI, Kash Patel, tras las críticas por la investigación del asesinato de Charlie Kirk.
El presidente Donald Trump expresó un respaldo directo al director del FBI, Kash Patel, tras las críticas que surgieron por la investigación del asesinato de Charlie Kirk. La posición del mandatario busca cerrar filas en torno al buró en medio de cuestionamientos internos y externos en Estados Unidos.
Donald Trump respalda a Kash Patel
En una entrevista con Fox News, Donald Trump declaró: "Estoy muy orgulloso del FBI". El presidente subrayó que tanto Kash Patel como su equipo “han hecho un gran trabajo” en el marco de la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, de acuerdo con lo publicado por Politico.
El comentario presidencial surge mientras Patel enfrenta críticas de exfuncionarios del buró y de sectores del movimiento MAGA por su manera de conducir el caso.
Frente a ese escenario, la Casa Blanca también respaldó la labor del director. Steven Cheung, responsable de comunicaciones, señaló que el FBI “trabajó día y noche para dar con este asesino y llevarlo ante la justicia”.
Críticas internas en Estados Unidos a Kash Patel
El director del FBI no solo recibe cuestionamientos por el expediente vinculado a Charlie Kirk, sino que también ya ha sido observado por decisiones previas sobre otros archivos sensibles.
Aun así, la administración Trump sostiene su apoyo. “Cualquiera que dude de su determinación y dedicación, especialmente cuando Charlie era tan amigo suyo, simplemente está utilizando este momento tan triste para una repugnante maniobra política”, explicó Cheung.
Lo que se sabe del caso de Kirk
-
Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido como sospechoso del asesinato de Kirk.
-
Un juez ordenó que permanezca bajo custodia sin posibilidad de fianza, a la espera de cargos formales la próxima semana.
-
Esta semana, Kash Patel deberá presentarse ante el Congreso para responder por el manejo de la investigación.