Donald Trump se pronuncia a favor de Kash Patel y su investigación de un asesinato: "Estoy muy orgulloso del FBI"

Kash Patel, Director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), comparece ante la audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de EE. UU. para examinar las amenazas mundiales en el edificio de oficinas del Senado Hart en Washington, DC. Europa Press / Mattie Neretin

El presidente Donald Trump expresó un respaldo directo al director del FBI, Kash Patel, tras las críticas que surgieron por la investigación del asesinato de Charlie Kirk. La posición del mandatario busca cerrar filas en torno al buró en medio de cuestionamientos internos y externos en Estados Unidos.

Donald Trump respalda a Kash Patel

En una entrevista con Fox News, Donald Trump declaró: "Estoy muy orgulloso del FBI". El presidente subrayó que tanto Kash Patel como su equipo “han hecho un gran trabajo” en el marco de la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, de acuerdo con lo publicado por Politico.

El comentario presidencial surge mientras Patel enfrenta críticas de exfuncionarios del buró y de sectores del movimiento MAGA por su manera de conducir el caso.

Frente a ese escenario, la Casa Blanca también respaldó la labor del director. Steven Cheung, responsable de comunicaciones, señaló que el FBI “trabajó día y noche para dar con este asesino y llevarlo ante la justicia”.

El activista político de derecha estadounidense y aliado de Trump, CHARLIE JAMES KIRK, de 31 años, recibió un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, y falleció poco después. Europa Press

Críticas internas en Estados Unidos a Kash Patel

El director del FBI no solo recibe cuestionamientos por el expediente vinculado a Charlie Kirk, sino que también ya ha sido observado por decisiones previas sobre otros archivos sensibles.

Aun así, la administración Trump sostiene su apoyo. “Cualquiera que dude de su determinación y dedicación, especialmente cuando Charlie era tan amigo suyo, simplemente está utilizando este momento tan triste para una repugnante maniobra política”, explicó Cheung.

Lo que se sabe del caso de Kirk