El deshumidificador portátil ultra silencioso que Walmart puso en oferta a 40 dólares y es ideal para combatir la humedad de Miami ChatGPT

La llegada de septiembre dejó a Miami con fuertes lluvias y alertas de inundaciones repentinas. En medio de ese clima sofocante, Walmart EEUU lanzó una oferta que podría ser una salvación para muchos. Se trata de un deshumidificador portátil ultra silencioso de la marca ALROCKET a solo 40 dólares, una opción ideal para combatir la humedad en el hogar.

¿Por qué este deshumidificador portátil ultra silencioso es la mejor opción para Miami?

Este deshumidificador portátil tiene un tanque de 35 oz y puede extraer hasta 16 oz de agua por día en ambientes húmedos, característica clave para quienes sufren la alta humedad de Miami. Además, es ultra silencioso gracias a su tecnología termoeléctrica de 39db, lo que lo hace perfecto para usar en dormitorios o salas sin generar molestias.

Captura de pantalla. Walmart

Walmart detalla que este modelo “se apaga automáticamente cuando el agua del tanque alcanza entre 24 y 27 oz, con una luz roja de aviso”. También destaca su consumo bajo de energía, con solo 40W por hora, lo que lo convierte en un aliado práctico y económico frente a métodos tradicionales.

Compacto, fácil de usar y en oferta en Walmart

El deshumidificador portátil ultra silencioso de ALROCKET es ligero, ocupa poco espacio y funciona con un solo botón, lo que permite moverlo con facilidad entre distintos ambientes del hogar. Su precio original es de 80 dólares, por lo que comprando esta oferta puedes conseguir un ahorro del 50 %. Está diseñado para áreas de hasta 300 pies cuadrados, lo que lo hace versátil en cocinas, baños, dormitorios o garajes.

Entre las reseñas de compradores en la página de Walmart, los usuarios cuentan que es una “¡Pequeña máquina que hace un gran trabajo!” o que gracias a ella, “Todos respiran mejor”. Otro cliente aseguró que “incluso sacó la humedad de mi alfombra”.

Con el clima de Miami cada vez más pesado por las lluvias, es una alternativa ideal para combatir la humedad diaria, y más aún ahora que está disponible por solo 40 dólares en Walmart.