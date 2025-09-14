La ciudad de Florida que fue elegida como la mejor para retirarse en EEUU: queda cerca de Miami y ofrece grandes actividades

La ciudad de Florida que fue elegida como la mejor para retirarse en EEUU Freepik

Orlando fue destacada como la mejor ciudad para retirarse en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de WalletHub. La investigación analizó 182 ciudades del país y evaluó factores clave como accesibilidad, actividades, salud y calidad de vida. Esta ciudad ubicada en el centro de Florida y a poca distancia de Miami fue la elegida.

WalletHub ubicó a Orlando en el primer lugar, seguido por Scottsdale (Arizona) y Minneapolis (Minnesota). Por su parte, Miami y Tampa ocuparon el cuarto y quinto puesto.



Según los expertos que realizaron el Ranking, Orlando se destaca por ser una ciudad libre de impuestos estatales y por ofrecer una gran variedad de recursos para adultos mayores. Además, se encuentra entre las mejores en servicios de salud geriátrica y cuidado a domicilio.

Actividades y calidad de vida para jubilados

El estudio resaltó que Orlando cuenta con:

Numerosos espacios de pesca y actividades al aire libre.

Amplia oferta de música y arte.

Hospitales especializados en geriatría dentro del top nacional.

El costo de vida de Orlando no es de los más bajos, pero esta ciudad se ubicó entre las 10 más económicas para servicios de cuidado en el hogar y dentro de las 20 con precios accesibles para centros de salud diurna para adultos.

Además, es una ciudad que tiene un clima cálido y buena conectividad, lo que la hace ideal para personas que deciden retirarse.