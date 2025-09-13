El restaurante colombiano de Miami Beach que ofrece auténtica comida latina y tiene happy hour Freepik

El restaurante Garden House es una opción ideal para quienes buscan auténtica comida colombiana y latina en Miami Beach. Con una propuesta que va desde desayunos tradicionales hasta cócteles artesanales en el happy hour, el lugar combina hospitalidad, tradición y buen sabor.

Un rincón de Colombia en Miami Beach

Garden House mantiene viva la esencia de la gastronomía colombiana gracias a recetas familiares que preservan el sabor auténtico. Según su sitio web, su plato estrella, la Bandeja Paisa, refleja el arraigo cultural y el amor por la cocina casera. Además, en su menú tienen una variedad de desayunos típicos y opciones de comida latina como tacos y empanadas.

El restaurante es pet-friendly, ideal para compartir con familiares, amigos e incluso mascotas. La experiencia busca recrear la hospitalidad latina en pleno corazón de Miami Beach.

Hamburguesas colombianas, cócteles y happy hour

Otra de las propuestas que distingue a Garden House son las hamburguesas colombianas, un clásico de la comida callejera en Colombia que ahora se disfruta en Miami con el mismo sabor original.

Otro gran atractivo es que todos los días, de 4:00 pm a 7:00 pm, hay happy hour en todas las bebidas, con cócteles elaborados de manera artesanal.

Dónde queda y cuáles son los horarios de Garden House

El restaurante abre todos los días de 10 am a 11 pm en la dirección 710 Washington Ave Suite 15, Miami Beach.

Se pueden hacer reservas a través de su sitio web. La comida también está disponible para delivery mediante Uber Eats y DoorDash.