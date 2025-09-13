Un niño de Texas es atropellado por una camioneta mientras iba en bicicleta: "El culpable lo vio y huyó de la escena"

Un niño de 8 años de Texas resultó herido después de ser atropellado por una camioneta mientras andaba en bicicleta. El hecho ocurrió el viernes 5 de septiembre por la tarde en los apartamentos Mercantile Square, en Fort Worth, y dejó a Liam Park con lesiones visibles y conmocionado. El conductor huyó del lugar.

El accidente en Texas y la huida del conductor

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fort Worth, los agentes llegaron al lugar por un llamado que denunció atropello y fuga en la calle Vela Lane. Allí encontraron al menor en el suelo con heridas de consideración. Según el comunicado oficial, el sospechoso manejaba una camioneta negra tipo SUV y escapó inmediatamente de la escena.

El propio Liam relató a medios locales que el vehículo circulaba con la música a volumen alto en el momento del impacto. Su madre, Baylea Christiansen, aseguró en una publicación de GoFundMe que testigos vieron al conductor bajarse, mirar al niño herido y luego huir. “Estoy frustrada, estoy furiosa, no puedo creer que alguien mire a un niño en el suelo y lo deje ahí”, dijo.

Su padre, Kyle Park, también expresó indignación: “No hay forma de no sentir una bicicleta bajo el vehículo. Un reductor de velocidad se siente, ¿cómo no vas a sentir a un niño y su bicicleta?”.

La policía de Fort Worth continúa investigando el caso para encontrar al responsable. Mientras tanto, la familia insiste en la necesidad de justicia. “Si tuviste miedo, lo entiendo. Pero piensa en el niño en la carretera que pudo haber estado muriendo”, pidió la madre.

Las secuelas físicas y emocionales en Liam

“Solo tuve lesiones en la piel. Es difícil dormir y duele”, contó el pequeño al canal KTVT.

La madre explicó que además del dolor físico, su hijo atraviesa un momento delicado con su autoestima. A su edad, comienza a preocuparse por su apariencia y ahora teme quedar con cicatrices. “Una oreja le cuelga más bajo que la otra, algo que no notamos hasta después. Cuando lo vio, se derrumbó. Va de las lágrimas a tratar de mostrarse fuerte, pero es muy duro para él”, escribió Christiansen.