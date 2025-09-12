Un hombre desaparecido hace un año es hallado muerto a 120 metros bajo el agua en Wyoming: "Estaba lejos de donde fue visto por última vez"

Un hombre desaparecido hace un año es hallado muerto a 120 metros bajo el agua en Wyoming National Park Service

Autoridades del Parque Nacional Grand Teton en Estados Unidos informaron que los restos encontrados en Jackson Lake, en Wyoming, corresponden con alta probabilidad a Wesley Dopkins, un hombre de 43 años de St. Paul que desapareció el 15 de junio de 2024. Ese día intentaba cruzar tres millas en kayak junto a un amigo para llegar a Waterfalls Canyon.

La organización Bruce’s Legacy, dedicada a búsquedas subacuáticas, localizó el cuerpo a más de 120 metros de profundidad, en un área de difícil acceso. Su fundador, Keith Cormican, explicó que las condiciones del terreno hicieron que esta búsqueda fuera una de las más complicadas en la historia del grupo.

El cuerpo fue hallado a más de 420 pies bajo el agua

Estaba lejos del último punto donde fue visto

El mal clima retrasó la recuperación hasta el día siguiente

La familia recibirá ahora los restos en Wisconsin

Cormican subrayó que, aunque la tarea fue difícil, el esfuerzo valió la pena porque finalmente Wesley podrá regresar con su familia.

Cómo ocurrió la desaparición

El día de la tragedia, Dopkins y su compañero contaban con un solo chaleco salvavidas. Según el reporte, Wesley creyó ser el más fuerte de los dos y . Esa decisión salvó la vida de su amigo, pero le costó la suya.

El kayak plegable, el remo y un bolso seco de Dopkins aparecieron flotando cerca de Moose Island poco después de que su amigo lograra llegar a Leeks Marina para pedir ayuda. A pesar de los esfuerzos de búsqueda en 2024, no se logró localizar el cuerpo en ese momento.

La madre de Wesley, Kathryn Dopkins, había pedido públicamente ayuda para encontrarlo en septiembre de ese mismo año. Con el hallazgo confirmado, la familia finalmente obtiene un cierre tras más de un año de incertidumbre.