La esposa de un exsenador de Estados Unidos es condenada a prisión y acusa a su pareja ChatGPT

La justicia de Estados Unidos condenó este jueves a Nadine Menendez, esposa del exsenador Robert Menendez, a 54 meses de prisión por su participación en una trama de corrupción que involucró sobornos en forma de lingotes de oro, fajos de dinero y un auto de lujo. Durante la audiencia, la mujer de 58 años acusó a su marido de manipularla.

Nadine Menendez fue condenada por corrupción en Estados Unidos

El jurado determinó en abril que Nadine Menendez fue pieza fundamental en los 15 cargos de los que fue hallada culpable, entre ellos soborno y conspiración. Según la acusación, actuaba como enlace entre su esposo y funcionarios egipcios. La mujer transmitía mensajes y organizando reuniones que beneficiaban los intereses de El Cairo en Washington.

"Yo puse mi vida en sus manos y me manejó como una marioneta", dijo entre lágrimas en la corte. También reconoció que creyó en la influencia y poder de su marido, quien en aquel entonces era el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Robert Menendez fue sentenciado en 2024 a 11 años de prisión. Utilizó su cargo para favorecer a empresarios y al gobierno egipcio. El escándalo lo obligó a dejar el Senado y terminó por arruinar su carrera política.

Las pruebas que hundieron al matrimonio

La investigación reveló pruebas contundentes contra la pareja. En 2022, una redada del FBI en su casa de Nueva Jersey descubrió más de 100 mil dólares en lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo escondidos en sobres y prendas de vestir.

Los fiscales también mostraron intercambios de mensajes de texto con cómplices y hasta una búsqueda en Google hecha por el propio senador: “¿Cuánto vale un kilo de oro?”. Además de los Menendez, otros empresarios como Fred Daibes y Wael Hana fueron condenados por su participación, mientras que el corredor de seguros Jose Uribe se declaró culpable en 2024.

La sentencia y el futuro de Nadine Menendez

Aunque los fiscales habían pedido una condena de al menos siete años, el juez Sidney H. Stein la fijó en cuatro años y medio, destacando que el castigo debía servir como advertencia para futuros casos de corrupción: “La gente tiene que entender que hay consecuencias”.

El juez determinó que podrá comenzar a cumplir su condena recién el 10 de julio de 2026, para completar antes un tratamiento médico. Nadine Menendez fue diagnosticada con cáncer de mama tras la imputación inicial y aún atraviesa procedimientos relacionados con la enfermedad.