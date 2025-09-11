Un peluquero irlandés fue detenido por ICE en Florida por "lucir como mexicano": "Viví una de las experiencias más crueles"

El peluquero irlandés Lee Stinton, de 45 años, denunció que agentes de ICE lo arrestaron en Florida únicamente por “lucir como mexicano” y lo mantuvieron detenido cerca de un mes en el centro Krome antes de deportarlo al Reino Unido. El hombre aseguró que vivió una de las experiencias “más injustas y crueles” de su vida y que todo ocurrió bajo la actual administración de Donald Trump.

Un hombre fue arrestado por ICE en Florida y acusa racismo

Stinton relató que caminaba hacia su trabajo en Key West cuando un agente lo detuvo en la calle y le dijo: “Te ves como mexicano”. Aunque respondió que era originario de Irlanda del Norte, fue esposado y trasladado bajo custodia.

El peluquero contó a Belfast Telegraph que un oficial, al ver la foto de su pareja en el teléfono, comentó: “Él parece haitiano, hoy podría ser un dos por uno”. Según su testimonio, en ningún momento se le informó de cargos criminales, ni se tomó en cuenta que no tenía antecedentes penales.

Condiciones en el centro de detención Krome en las afueras de Miami

El hombre fue llevado al Krome Detention Center, en las afueras de Miami, donde dijo haber permanecido en una celda para diez personas que albergaba a más de cien. Señaló que había escasez de alimentos, acceso limitado a duchas y restricciones para recibir atención médica.

Stinton aseguró haber presenciado la muerte de un detenido que no recibió su medicación para el corazón pese a pedirla durante días. También denunció que lo sometieron a un procedimiento médico sin su consentimiento para retirarle piercings mientras permanecía esposado a una cama.

ICE intensificó sus operativos en Florida y, según comunicados recientes, las redadas se concentran en la detención de extranjeros con antecedentes criminales, aunque el testimonio de Stinton sugiere un escenario más amplio.

Regreso a Irlanda y las consecuencias psicológicas

Finalmente, Stinton fue deportado a Londres sin recibir asistencia de reubicación. Dijo que el consulado británico fue notificado con retraso y que se sintió “secuestrado de la calle”. Llegó a Irlanda del Norte el pasado 12 de julio.

En entrevistas posteriores, declaró que ahora asiste a terapia por estrés postraumático y que retomó su trabajo como peluquero de forma parcial en Lisburn. “Nunca tuve un solo problema legal en mi vida. Solo trataba de regularizar mi situación en Estados Unidos”, afirmó.