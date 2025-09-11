Megaoperativo Midway Blitz en Chicago: Agentes del ICE rompen la ventana de un auto para arrestar a un migrante ilegal

En Chicago, el megaoperativo Midway Blitz arrancó con escenas tensas cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Illinois tuvieron que romper la ventana de un auto para arrestar a un migrante ilegal que se negaba a salir. Fox News, que estuvo en el lugar en un ride-along exclusivo acompañando a los oficiales durante el despliegue, registró el momento.

Agentes del ICE usan fuerza para arrestar a migrante ilegal en Chicago

La cobertura de Fox News mostró cómo los agentes del ICE interceptaron a un ciudadano mexicano con historial criminal y múltiples reingresos ilegales a Estados Unidos. El hombre intentó refugiarse dentro de su vehículo, pero los oficiales rompieron la ventana y lo sacaron por la fuerza mientras seguía oponiéndose al procedimiento.

Ahora, el detenido enfrenta cargos federales y, tras el proceso judicial, podría ser deportado nuevamente.

Previamente, la subsecretaria Tricia McLaughlin, declaró "Durante años, el gobernador Pritzker y sus colegas políticos santuario liberaron a pandilleros del Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago, poniendo en riesgo vidas estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para la delincuencia".

Además, añadió que "El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para un inmigrante ilegal delincuente. Si viene a nuestro país ilegalmente y viola nuestras leyes, lo perseguiremos, lo arrestaremos, lo deportaremos y nunca regresará".

In Illinois, @DHSgov has launched Operation Midway Blitz in honor of 20-year old Katie Abraham who was killed in Illinois by a criminal illegal alien who should have never been in our country.



For years, @GovPritzker + his fellow sanctuary politicians released brutal gang… pic.twitter.com/NI8yiRN1mH — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) September 9, 2025

Midway Blitz en Illinois busca frenar a criminales reincidentes

El megaoperativo Midway Blitz también permitió la captura de otro migrante ilegal, un hombre mexicano de 43 años, condenado en 2024 por abuso sexual contra una menor de 13 años.

La propia subdirectora del ICE, Madison Sheahan, afirmó a Fox News: “Estos criminales han causado estragos en el pueblo estadounidense durante años y ese tiempo se acabó. Incluso cuando enfrentamos oposición política, no vamos a detenernos”.

La iniciativa se realiza en memoria de Katie Abraham, joven de 20 años que murió en un accidente provocado por un migrante guatemalteco en Illinois a comienzos de año. Su padre expresó en una entrevista: “Mi hija fue arrebatada, estamos separados, nunca la volveré a ver. Ella recibió la muerte, yo recibí una cadena perpetua”.

El megaoperativo cuenta con respaldo de otras agencias federales y, según las autoridades, se extenderá durante varias semanas.