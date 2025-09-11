La isla más al norte de Florida que parece una estampa del Caribe: se le conoce como Costa Esmeralda

Este destino se ha ganado el favoritismo de toda la zona cercana al Golfo.

En la costa noroeste de Florida, frente a Fort Walton Beach, se encuentra Okaloosa Island, un rincón que sorprende por la intensidad de sus aguas verde esmeralda y la blancura de su arena fina. Parte de Santa Rosa Island, esta franja de apenas unos kilómetros ha sido descrita como un lugar que transporta al Caribe, pero sin salir del estado del sol.

Una isla con encanto costero

En Okaloosa Island, la vida transcurre al ritmo del mar. Sus playas tranquilas son perfectas para caminar descalzo, descansar bajo el sol o simplemente observar cómo el agua cambia de tonos azul y verde a lo largo del día. El ambiente es más relajado que en otros destinos turísticos de Florida, lo que atrae a quienes buscan una experiencia más íntima y menos saturada.

El Okaloosa Island Pier y el Boardwalk son puntos de encuentro emblemáticos: ahí se puede pescar, disfrutar de restaurantes con vista al mar y encontrar pequeñas tiendas locales. Muy cerca está John Beasley Park, un espacio natural con dunas y áreas para picnic, ideal para familias que quieren disfrutar del aire libre sin alejarse demasiado de la playa.

Lo que hace especial a Okaloosa Island

Forma parte de la Emerald Coast , una región famosa por el color esmeralda de sus aguas.

Paisaje que recuerda al Caribe por la combinación de mar turquesa y arena blanca.

Ambiente tranquilo , lejos del bullicio de otros destinos costeros de Florida.

Espacios naturales como John Beasley Park y actividades en el muelle.

Fácil acceso a Fort Walton Beach y Destin, dos puntos turísticos destacados de la región.

Muchos visitantes destacan que Okaloosa Island transmite una sensación de escape tropical sin necesidad de salir de Estados Unidos. Su paisaje, sencillo y deslumbrante a la vez, genera la impresión de estar en un paraíso caribeño escondido en el norte de Florida.

Qué más visitar cerca de Okaloosa Island

Quienes viajan a la zona pueden aprovechar su cercanía con Destin, famoso por sus playas, campos de golf y vida nocturna. También es posible visitar el Gulfarium Marine Adventure Park, donde se puede interactuar con delfines, tortugas y leones marinos, o recorrer el Emerald Coast Science Center, una opción educativa para familias con niños.

A pocos kilómetros se encuentra también el Parque Estatal Henderson Beach, un área protegida que conserva el ecosistema costero con senderos entre dunas, playas vírgenes y vistas espectaculares del Golfo de México.

Y si se cuenta con más tiempo, un recorrido por toda la Emerald Coast, desde Pensacola hasta Panama City Beach, permite descubrir pueblos costeros, historia local y la riqueza natural de esta región única de Florida.