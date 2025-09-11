La crema de lujo para pieles maduras con péptidos y ceramidas que se vende en Walmart en Estados Unidos a 149 dólares

La especialista en dermatología Kate Somerville puso en el mercado una crema de lujo pensada para pieles maduras, creada con péptidos, ceramidas y ácido hialurónico. Este tratamiento clínico se vende en Walmart en Estados Unidos por 149 dólares, y apunta a mejorar la hidratación y elasticidad de la piel.

La crema de lujo para pieles maduras: ¿qué promete este tratamiento?

La crema reparadora total KateCeuticals™ está diseñada para darle un respiro a la piel. Según la información publicada en katesomerville.com, su fórmula recomendada para el uso diario combina un complejo de ceramidas con péptidos que calma rojeces, atenúa arrugas y ayuda a reparar el daño causado por factores como el sol o la contaminación.

Además, incluye ácido hialurónico y escualano, ingredientes que devuelven flexibilidad y suavidad.

Entre los beneficios señalados por la marca destacan:

Recuperar la hidratación en piel seca y apagada

Mejorar firmeza y elasticidad

Disminuir la apariencia de líneas de expresión

Opiniones reales sobre la crema con péptidos y ceramidas en Walmart EEUU

Quienes la han probado coinciden en que los resultados se notan rápido. Jenny O. aseguró: “Mi piel se ve al instante más hidratada y suave". Sin embargo, mencionó que "desearía que el olor fuera más neutro”.

No obstante, Julie T. destacó: “Se absorbe rápidamente, huele a naranjas frescas y deja la piel renovada”. Jeanine G. agregó: “Muy ligera y perfecta para pieles sensibles”.

La Kate Somerville Crema Reparadora Total se vende en Walmart EEUU a 149 dólares, con envío sin costo y devolución gratuita en 90 días. Puede aplicarse de día o de noche, sola o sobre un sérum.