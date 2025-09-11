La crema exfoliante de lujo con ácido glicólico, piña, calabaza y papaya que usan las celebridades de Hollywood y se vende en Walmart EEUU

La crema exfoliante de lujo de Kate Somerville se ha convertido en uno de los secretos de belleza favoritos de las celebridades de Hollywood en Estados Unidos. Con ácido glicólico, enzimas de piña, calabaza y papaya y extracto de cactus, este tratamiento promete una piel más luminosa. Sin embargo, lo mejor es que se consigue en Walmart EEUU a un precio que iguala otros tratamientos de belleza económicos.

¿Qué diferencia a la crema exfoliante de Kate Somerville?

La crema hidratante ExfoliKate Glow está inspirada en los tratamientos de Kate Somerville en su clínica dermatológica en West Hollywood.

La fórmula combina un dúo de ácido glicólico y láctico para renovar la superficie cutánea, mientras que las enzimas de piña, calabaza y papaya mejoran la exfoliación.

El extracto de cactus aporta calma y equilibrio durante el proceso, y el ácido hialurónico ayuda a retener la hidratación esencial para mantener la piel suave y flexible.

Captura del producto. Walmart

Entre sus beneficios principales se destacan:

Aporta luminosidad y suavidad.

Mejora la textura desigual.

Hidrata mientras actúa sobre líneas finas.

La propia Somerville dice que “La piel sana no es un signo de vanidad o privilegio; la piel sana es un derecho de todas las personas. Ya sea que nunca la hayas tenido o quieras recuperarla, mi objetivo es hacer de una piel radiante tu realidad”.

De Hollywood a Walmart EEUU: la ExfoliKate de Kate Somerville

La historia de Kate Somerville comenzó con su lucha personal contra el eczema, lo que la llevó a convertirse en una de las especialistas más respetadas en el cuidado de la piel. En 2004 abrió la primera clínica de la piel en West Hollywood, que rápidamente se convirtió en referencia para las celebridades de Hollywood.

De esa experiencia nació la crema exfoliante de lujo que hoy está de oferta en Walmart EEUU por 44.10 dólares.