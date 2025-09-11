Un adolescente de Pennsylvania muere tras sufrir un accidente con su bicicleta eléctrica: "Todavía estamos en shock"

El joven de Estados Unidos murió días después de un accidente que dejó consternada a toda la comunidad escolar de Pennsylvania.

Un adolescente de Pennsylvania murió tras sufrir un accidente con su bicicleta eléctrica que lo dejó gravemente herido. William Fenninger, estudiante de secundaria y jugador de fútbol americano en Warwick High School de Estados Unidos, falleció después de permanecer hospitalizado durante varios días tras el choque.

El incidente ocurrió el jueves 28 de agosto en el condado de Lancaster, cuando la bicicleta eléctrica que manejaba William chocó con un automóvil conducido por otro menor de edad. Según la Policía Regional del Norte de Lancaster, el conductor del auto no resultó herido.

El 1 de septiembre, después de permanecer varios días internado, el joven murió.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso, aunque hasta el momento no se informó si se presentarán cargos.

Tributos y muestras de apoyo a la familia

La noticia generó un profundo dolor entre compañeros y amigos de William. Su compañero de equipo, Wes Brunken, lo describió como "una de las personas más amables" y destacó que siempre transmitía energía positiva. Tras el accidente, se levantó un memorial en el lugar del choque, en el que dejaron flores, velas y objetos en su honor.

Durante un partido reciente, los jugadores de Warwick High School se arrodillaron para rezar por William mientras aún permanecía hospitalizado. “Fue un momento muy duro, todavía estábamos en shock, pero nos ayudó mucho a sobrellevarlo”, contó Brunken a People.

Wes subrayó que el apoyo hacia la familia de William llegó desde diferentes puntos del estado y de otros lugares del país. “Queremos que su familia sepa que no están solos y que haremos todo lo posible para acompañarlos en este proceso tan difícil”, expresó.