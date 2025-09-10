El espectacular restaurante cubano que queda en Miami Beach: "Es un viaje en el tiempo a la época dorada de La Habana"

El espectacular bar cubano que queda en Miami Beach: "Es un viaje en el tiempo a la época dorada de La Habana" Casa Cubana - GoogleMaps

La esencia de La Habana de los años 50 se puede vivir en pleno corazón de Miami Beach gracias a un restaurante cubano espectacular que se ha convertido en punto de referencia para locales y turistas. Casa Cubana ofrece un lugar donde la cultura, la comida y el ambiente logran transportarte a otra época, siendo una experiencia gastronómica inolvidable.

Casa Cubana: el restaurante cubano con bar de Miami Beach

La experiencia en Casa Cubana se define con la frase que puede leerse en la web del local gastronómico: “Casa Cubana es más que un restaurante cubano, es un viaje en el tiempo a la época dorada de La Habana en el corazón de Miami Beach”.

Este espacio recrea el espíritu vibrante de los años 50, con música en vivo, colores intensos y aromas que "recuerdan a las recetas de la abuela". Todo sucede bajo un entorno cuidado donde cada detalle evoca la época dorada de La Habana.

Opiniones y ambiente en este rincón de La Habana en la playa

Los visitantes destacan la calidad de la comida y la calidez del servicio. Julia Dobbins aseguró que es “Un ambiente encantador y la comida más deliciosa. Todo el personal fue increíblemente amable”. Por su parte, Diamond Love escribió que “La comida increíble. El servicio impecable. La música fue genial”.

Angela Scott escribió: “Excelente comida y bebidas. Nuestro mesero Fidel fue maravilloso. Recomiendo este gran lugar a cualquiera”. Mientras que Bill Salgado lo definió con pocas palabras: “Todo fue excelente: el personal, la comida, la vibra”.

La mayoría de las reseñas coincide en que la energía del lugar es inigualable, aunque varios clientes también señalaron que los precios resultan altos en relación con el tipo de menú.

Dirección y horarios de Casa Cubana en Miami Beach

Casa Cubana está en 1342 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, a pocos pasos de la playa. Abre sus puertas todos los días de la semana en horario extendido: de lunes a domingo, de 11:00 AM a 1:00 AM.

Ambiente espectacular

Música en vivo.

Atención de primera calidad y trato amable.

Sabores auténticos de la cultura cubana .

Opiniones casi perfectas: 4,9 estrellas basadas en casi 1200 reseñas.

Casa Cubana es un homenaje a la cultura cubana que logró instalarse en Miami Beach, volviéndose un imperdible de lo gastronómico en Florida.