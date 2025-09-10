La cumbre del G20 2026 será en Miami: "Esto pone a la ciudad en el mapa como una de las ciudades globales más grandes"

El alcalde de Miami, Francis Suárez, habla con los asistentes a la Conferencia de Acción Turning Point 2023 en el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach en West Palm Beach, Florida. Gage Skidmore

Según afirmaron recientemente las autoridades nacionales, la cumbre del G20 2026 se realizará en la ciudad de Miami. El anuncio colocó a la ciudad más popular de Florida entre las ciudades globales más grandes. El presidente Donald Trump confirmó la sede en un evento en la Casa Blanca, acompañado por el alcalde Francis Suárez, quien destacó la importancia del evento para todo Estados Unidos.

¿Por qué la cumbre del G20 se hará en Miami en 2026?

El alcalde Suárez aseguró en declaraciones al Miami Herald que llevar la cumbre del G20 a Miami es “una oportunidad generacional”. Explicó que gestionó el anuncio con la Casa Blanca desde hace meses y que logró coordinar las fechas para no cruzarse con Art Basel, la feria internacional de arte que también atrae a miles de visitantes en diciembre.

“Esto pone a la ciudad en el mapa como una de las ciudades globales más grandes”, subrayó Suárez durante el anuncio junto a Trump. Aunque el evento tendrá lugar en Doral, la marca internacional de Miami fue clave para que la sede quedara bajo ese nombre.

El logro de Francis Suárez y el futuro político en juego

La cumbre del G20 2026 llega en el cierre de los 8 años de Suárez como alcalde, y luego de un total de 16 años de ser funcionario en Miami.

El propio Francis Suárez admitió que no buscará la gobernación de Florida, aunque dejó abierta la posibilidad de ocupar algún cargo en una futura administración Trump.

Entre los escenarios que mencionó están funciones diplomáticas ligadas al Medio Oriente, un terreno donde ya ha tejido relaciones. Según dijo al Miami Herald, “si hubiera una oportunidad significativa para servir al país, lo consideraría seriamente”.