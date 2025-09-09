Tiembla Donald Trump: Rusia responde a las amenazas de EEUU y advierte que "ninguna sanción será suficiente"

Vladímir Putin en su intervención en el Foro Económico Oriental. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

La tensión entre Estados Unidos y Rusia sigue creciendo tras las recientes amenazas de Donald Trump sobre aplicar nuevas medidas tras el último ataque de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el Kremlin fue tajante al afirmar que ninguna sanción será suficiente para modificar la postura oficial de Moscú

Rusia no se calla y le responde a Estados Unidos y a Donald Trump

El Secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que “ninguna sanción será capaz de forzar a la Federación Rusa a cambiar la posición coherente que nuestro presidente ha reiterado en múltiples ocasiones”.

Así, el Kremlin descartó que las advertencias de Donald Trump puedan alterar la línea política de Vladímir Putin.

Según informó Independent, el presidente estadounidense había anticipado que prepara una “segunda fase” de medidas contra Moscú, luego de que un ataque aéreo golpeara por primera vez el principal edificio gubernamental de Kiev.

El ataque fue el más grande desde el inicio del conflicto en 2022, con el lanzamiento de al menos 805 drones y 13 misiles en distintas ciudades de Ucrania. El saldo fue de cuatro muertos, entre ellos un bebé de tres meses.

Qué planea Estados Unidos frente a la ofensiva rusa

Aunque Donald Trump no detalló en qué consistirá esta “segunda etapa” de sanciones, se adelantó que líderes europeos viajarán a EEUU para discutir posibles salidas al conflicto y que mantendrá un contacto “pronto” con Vladímir Putin.

"Algunos líderes europeos visitarán nuestro país el lunes o el martes individualmente", dijo Trump, aunque no precisó de quiénes se trataba. Según Reuters, la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de más detalles.

Pese a "sentirse indiferente" ante la situación, Trump afirmó: "La situación entre Rusia y Ucrania la vamos a resolver".

Otro brutal ataque de Rusia a Ucrania

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski denunció un nuevo ataque aéreo ruso con bomba lanzada desde el aire contra el poblado rural de Yarova, en la región de Donetsk, el 9 de septiembre de 2025. Según la información preliminar, más de 20 civiles murieron en el lugar, justo en el momento en que se entregaban pensiones. Zelenski calificó la ofensiva como “un ataque brutalmente salvaje, directamente contra la gente” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Captura de pantalla del posteo del presidente de Ucrania. X - @ZelenskyyUa

El mandatario reclamó una reacción firme de Estados Unidos, Europa y el G20, al señalar que Rusia continúa destruyendo vidas mientras evita recibir nuevas sanciones fuertes.