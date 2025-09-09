La gobernadora de Massachusetts no se calla y dispara contra Trump: "Es una locura. No es normal. No está bien"

La gobernadora Maura Healey en la Iniciativa de Descubrimiento, Investigación e Innovación para una Economía Vibrante (DRIVE) en la Casa de Gobierno / Meme compartido de Donald Trump Oficina de la Gobernadora Healey / Meme compartido de Donald Trump

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, lanzó fuertes declaraciones contra Donald Trump y las nuevas medidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Estados Unidos. En una entrevista con MSNBC, la mandataria calificó las acciones federales como un espectáculo político que no contribuye a la seguridad pública: “Es una locura. No es normal. No está bien”, dijo.

La gobernadora de Massachusetts dispara contra Donald Trump y el ICE

Healey aseguró que la operación “Patriot 2.0”, desplegada por el ICE en comunidades de Massachusetts, no tiene que ver con la seguridad ciudadana. Señaló que se trata de una maniobra de intimidación y un “show de fuerza” impulsado por el presidente Trump. “Lo que hemos visto de ICE y de la administración no es sobre seguridad, es teatro político”, afirmó la gobernadora.

La mandataria de Massachusetts enfatizó que entre los detenidos se encuentran trabajadores de la construcción, niñeras, jardineros y personal de salud, personas que, según dijo, están siendo arrancadas de sus familias y, por lo tanto, no pertenecen a “lo peor de lo peor”. Healey insistió en que este tipo de operativos debilita la labor de las autoridades locales y distrae recursos que deberían destinarse a misiones esenciales.

“Es una locura. No es normal. No está bien”: la durísima frase de Healey contra Trump

Además de sus críticas al operativo “Patriot 2.0”, la gobernadora Healey apuntó contra las publicaciones del presidente en redes sociales.

El sábado, Trump compartió un meme sobre Chicago en el que celebraba las deportaciones con un guiño a la película Apocalypse Now. A esto, la gobernadora de Massachusetts respondió: “La publicación del presidente sobre un apocalipsis en Chicago es simplemente una locura. No es normal. No está bien”.

NBC Boston recordó que la primera fase de la operación “Patriot” en mayo había resultado en casi 1,500 arrestos, lo que aumenta la tensión en comunidades inmigrantes.