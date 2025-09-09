La administración Trump trabaja en un nuevo centro de detención en Louisiana: “Contendrá a los más peligrosos”

La controversia en torno al polémico centro de detención de Florida, Alligator Alcatraz, no evitó que la administración Trump pusiera en marcha un nuevo sitio federal de detención de inmigrantes en Louisiana, el cual, a comparación de otros lugares, tomará las instalaciones del centro penitenciario conocido como Angola, uno de los más rígidos y duros en cuanto a contención de prisioneros.

El nuevo centro de detención en Angola

De acuerdo con Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inauguró el espacio conocido como Camp 57, diseñado exclusivamente para albergar a inmigrantes detenidos por delitos graves.

Esta instalación ya comenzó a recibir a los primeros prisioneros, con un traslado inicial de 51 personas bajo custodia del ICE, y cuenta con capacidad para aproximadamente 400 internos.

En días pasados, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que la elección de Angola se debe a la reputación que esta prisión tiene como un elemento de disuasión. Según Noem, el objetivo es enviar un mensaje claro a quienes intenten ingresar al país de manera irregular.

Incluso, y siguiendo este mensaje, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, fue más contundente al afirmar que este centro está destinado a albergar a “los más peligrosos”. La instalación, de acuerdo con AP, también responde a las críticas sobre la falta de espacio en los centros de detención, además de otro claro ejemplo de la dureza en la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump.

Camp 57: el nuevo centro que sigue a Alligator Alcatraz

La apertura de Camp 57 ha generado fuertes debates por parte de defensores antiinmigrantes, quienes sostienen que ofrecerá mayor seguridad y control sobre personas consideradas de alto riesgo.

En tanto, críticos han cuestionado la dureza de las medidas y el simbolismo de utilizar una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes.

El hecho de que se haya invertido en un centro dentro de la penitenciaría de Angola, conocida históricamente por su rigor y condiciones extremas, refuerza la idea de que esta política busca ser un ejemplo de firmeza. Según los reportes, el centro podría convertirse en el eje de la nueva estrategia de detención migratoria durante los próximos años.

La medida no solo refleja el enfoque restrictivo de la administración Trump en materia migratoria, sino que también abre un nuevo capítulo en el debate sobre derechos humanos y políticas de control fronterizo en Estados Unidos.