Pésimas noticias para Rusia: Donald Trump confirma que "está listo" para sancionar a Vladímir Putin

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en la Sala Billy Mitchell de la Base Conjunta Elmendorf Richardson en Anchorage, Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. Foto oficial de la Casa Blanca por Daniel Torok

La situación se agudizó entre Estados Unidos y Rusia después de que Donald Trump confirmara que “está listo” para aplicar una segunda fase de sanciones contra Vladímir Putin, tras el mayor ataque aéreo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esto ha aumentado la presión internacional y mantiene a Europa en alerta.

Trump asegura que está listo para sancionar a Rusia

De acuerdo con CNN, un periodista le preguntó al presidente Trump si estaba preparado para pasar a la segunda fase de sanciones contra Moscú. El mandatario de Estados Unidos respondió con un directo “Sí, lo estoy”. Con esa declaración, se desprende que planea sanciones secundarias y tarifas especiales para los países que mantengan comercio con Rusia.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky insistió en que solo aumentando la presión económica se podrá forzar al Kremlin a negociar. Subrayó que la economía rusa “está bajo presión y todos los países que comercian con Rusia también lo están”, alegando que la aplicación de aranceles más duros es una herramienta clave.

Rusia rechaza las sanciones y minimiza su efecto

Según la cobertura internacional de Newsweek, el Secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó las amenazas y sostuvo que las sanciones “no tienen ningún efecto” y son “absolutamente inútiles”. Sus declaraciones fueron realizadas ante el periodista Alexander Yunashev y difundidas en el canal de Telegram Yunashev LIVE.

Mientras tanto, Moscú lanzó más de 800 drones contra Kiev, impactando por primera vez un edificio gubernamental. Entre las víctimas confirmadas se encontraba un bebé, lo que encendió nuevas críticas desde Europa y renovó los llamados a endurecer las sanciones contra Rusia.

“Putin está poniendo a prueba al mundo”: el reclamo de Zelensky

Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, salió a hablar tras el ataque ruso, el cual calificó como “aún más descarado”:

“Es importante que hoy hayamos visto una amplia respuesta de nuestros socios a este ataque. Es evidente que Rusia intenta infligir daño a Ucrania (...)”, escribió en X.

“Esta es una clara señal de que Putin está poniendo a prueba al mundo: si lo aceptarán o lo tolerarán”, concluyó.