Una mujer de Miami se hace pasar por un agente de inmigración y roba miles de dólares a migrantes solicitantes de ciudadanía

Una mujer fue arrestada en Miami tras hacerse pasar por un agente de inmigración y quedarse con miles de dólares de personas que confiaron en ella. Este caso se suma a otros que muestran la vulnerabilidad de los migrantes en Estados Unidos, quienes están expuestos a estafas de personas que se aprovechan de su necesidad y confianza.

Una mujer de Miami estafó a migrantes fingiendo ser un agente de inmigración

De acuerdo con NBC Miami, la acusada fue identificada como Maria Van-Caneghem, de 51 años. Según el reporte policial, se presentó ante varias víctimas asegurando que trabajaba en inmigración y podía agilizar trámites de ciudadanía.

Una de las mujeres engañadas entregó 3,000 dólares a través de Zelle, mientras que otra transfirió 2,300 dólares por el mismo medio. NBC Miami detalló que incluso llegaba a usar un uniforme similar al de un oficial estadounidense para generar confianza.

Maria Van-Caneghem Miami-Dade Corrections - NBC6

Otras personas cayeron en la trampa porque la mujer fue recomendada por conocidos que aún no se habían dado cuenta de la estafa. Según las autoridades, se trataba de un esquema organizado de fraude que aprovechaba la necesidad de migrantes en su proceso de ciudadanía.

La detención de la estafadora en Miami

La investigación reveló que Van-Caneghem tenía historial delictivo, ya que en 2022 fue detenida por estafar con una agencia de viajes falsa, con la que llegó a quedarse con casi 119,000 dólares vendiendo boletos inexistentes a Cuba y Nicaragua.

Actualmente, tenía libertad condicional hasta 2034 por distintos casos de fraude y robo.

Esta semana fue arrestada en una oficina de libertad condicional en Miami-Dade y trasladada a la cárcel del condado. Los registros judiciales señalan cargos por esquema organizado de fraude y robo.