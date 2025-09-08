La mejor forma de limpiar acero inoxidable con productos que vende Amazon en Estados Unidos, según los expertos
Estos artículos accesibles que se consiguen en Amazon Estados Unidos dejan tus electrodomésticos brillantes y sin marcas.
Mantener los electrodomésticos de acero inoxidable impecables puede parecer una tarea imposible por las manchas y huellas que acumulan. Sin embargo, especialistas en limpieza compartieron técnicas con productos que se consiguen fácilmente en Amazon Estados Unidos que dejarán tus electrodomésticos brillantes.
Qué productos de Amazon recomiendan los expertos de Estados Unidos para limpiar acero inoxidable
Los profesionales citados en un artículo de NBC coinciden en que no es necesario gastar demasiado para mantener el brillo del acero inoxidable. Con artículos básicos como jabón para platos y paños de microfibra se logran excelentes resultados sin dañar la superficie.
Este es el paso a paso para dejar tus electrodomésticos impecables con productos de Amazon de menos de 10 dólares:
-
Usar un paño de microfibra limpio y un recipiente con agua tibia
-
Añadir unas gotas de jabón para platos (como Seventh Generation, Mrs. Meyers o Dawn Powerwash)
-
Humedecer el paño en la mezcla, escurrir y limpiar la superficie
-
Pasar un segundo paño solo con agua tibia y finalmente secar con uno completamente seco
Productos que funcionan mejor, según especialistas
Los expertos recomiendan completar la limpieza con toallitas especiales para acero inoxidable. Una de las más valoradas son las Weiman Stainless Steel Cleaner and Polish Wipes, que ayudan a mantener el brillo y evitan que queden residuos.
El pack de dos se consigue en Amazon a 19,98 dólares.
Lo que no se debe usar en acero inoxidable
Los especialistas advierten que ciertos productos pueden dañar el acabado:
-
Limpiadores abrasivos o con cloro
-
Estropajos metálicos o esponjas duras
-
Productos en polvo que dejen rayaduras