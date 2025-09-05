"¡Podría arreglarlo en un mes!": Trump afirma que "la delincuencia está fuera de control en Chicago"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C. Europa Press / Damian Burzykowski

El presidente Donald Trump publicó en la red social Truth Social que la delincuencia en Chicago y la violencia en la ciudad está fuera de control. Además, aseguró que él podría resolver la crisis en apenas un mes. Su fuerte declaración vino después de un fin de semana trágico en Illinois.

Trump afirma que la delincuencia en Chicago está fuera de control

El presidente Trump fue contundente en su mensaje en Truth Social. “La alcaldesa y el gobernador deberían estar rogándome ayuda. El crimen está fuera de control en Chicago, potencialmente una de las mejores ciudades del mundo (otra vez). ¡Podría arreglarlo en un mes!”, escribió Trump.

El comentario surgió tras el fin de semana del Labor Day cuando al menos ocho personas murieron y 58 resultaron heridas en distintos tiroteos, de acuerdo con información del New York Post.

Captura de pantalla de la cuenta de Donald Trump en Truth Social. Donald Trump - Truth Social

Autoridades de Chicago rechazan la intervención federal

Mientras Trump afirma que podría recuperar el control de la ciudad con rapidez, el alcalde Brandon Johnson reiteró su rechazo a la llegada de tropas federales.

“No habrá tropas federales en la ciudad de Chicago. No habrá fuerza militarizada en la ciudad de Chicago”, señaló en un discurso por el Día del Trabajo, según el New York Post.

Johnson también firmó una orden ejecutiva para reforzar la autoridad local sobre la Policía de Chicago y marcar distancia con el plan federal. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se alineó con esa postura y se mostró en contra de la intervención planteada por la Casa Blanca.