Con este producto de Walmart Estados Unidos, tu ropa quedará más limpia y blanca: ¡Lo usan todas las latinas!

Con este producto de limpieza, tu ropa quedara mucho más limpia. Freepik

Muchas latinas que viven en Estados Unidos recurren a este producto económico y eficaz para que su ropa quede limpia y blanca. El vinagre destilado blanco de la marca Great Value de Walmart es un básico de cualquier hogar, ya que además de servir en la cocina, complementa en la limpieza del hogar.

El vinagre Great Value de Walmart devuelve la blancura a la ropa

El vinagre blanco destilado de la marca Great Value de Walmart contiene agua y un 5% de acidez, lo que ayuda a eliminar olores y realzar los colores claros.

Según la descripción de Walmart, “el vinagre blanco destilado de Great Value es un ingrediente versátil para la cocina. Es adecuado para crear aderezos para ensaladas, cocinar con carnes, limpiar varias superficies y más”.

Su fórmula, además, es sin gluten, kosher y libre de sabores o colores artificiales, lo que lo convierte en una opción segura para el hogar.

Captura de pantalla del producto. Walmart

La usuaria Mombean, por ejemplo, reseñó lo siguiente: "Lo uso en mi ciclo de enjuague de ropa como un suavizante de telas químicamente seguro y libre de fragancia. Tiene una buena relación calidad-precio y la botella es resistente, con un buen agarre, por lo que es fácil de verter".

Mónica, en cambio, lo calificó como "una herramienta imprescindible" para la limpieza y agregó que "Hay muchas más cosas que puedes hacer con él, y es mucho más barato que los detergentes y limpiadores".

Precio del vinagre blanco Great Value en Estados Unidos

En Walmart Estados Unidos se encuentran varias presentaciones del vinagre blanco destilado Great Value y su versión de limpiador multiusos con vinagre:

Vinagre blanco destilado 128 fl oz (1 galón): 4.14 dólares | Pack 4 unidades: 16.56 dólares (4.6 estrellas, 5,533 opiniones)

Vinagre blanco destilado 32 fl oz: 1.68 dólares | Pack 12 unidades: 20.58 dólares (4.6 estrellas, 1,033 opiniones)

Limpiador multiusos con vinagre 64 fl oz: 2.62 dólares | Pack 8 unidades: 20.96 dólares (4.7 estrellas, 4,502 opiniones)

Con más de 5,500 reseñas positivas y un promedio de casi 5 estrellas, este vinagre aparece como el más vendido en su categoría dentro la web de Walmart EEUU.