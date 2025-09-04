Pésimas noticias: Donald Trump cree que Rusia, China y Corea del Norte "conspiran contra Estados Unidos"

El presidente ruso, Vladímir Putin; el presidente chino, Xi Jinping; y el líder norcoreano, Kim Jong Un (de izq. a der.); juntos antes del desfile militar del Día de la Victoria de China. Sergei Bobylev / TASS vía ZUMA Pre / DPA Europa Press

En un comunicado publicado en la red social Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que Rusia, China y Corea del Norte “conspiran contra Estados Unidos”. El mandatario estadounidense mencionó la reunión de Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un, justo en el marco del desfile militar del Día de la Victoria de China, celebrado en Pekín.

El presidente Trump no dejó dudas en su dura publicación dirigida a Xi Jinping. En su propia red social, el mandatario escribió: “Por favor, den mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos”.

Así, sin miramientos, Donald Trump expuso que cree que existe una alianza peligrosa entre China, Rusia y Corea del Norte.

Trump también recordó el sacrificio de soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Señaló también: “La gran pregunta que debe responderse es si el presidente Xi de China mencionará la enorme cantidad de apoyo y ‘sangre’ que Estados Unidos entregó a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil”.

“Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria. Espero que sean justamente honrados y recordados por su valentía y sacrificio”, añadió el presidente estadounidense.

Un asesor ruso confirma que “no hubo conspiraciones”

La aparición conjunta de Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong Un en Pekín fue interpretada como un desafío directo y personal para Donald Trump.

Según NBC News, el Kremlin rechazó la acusación prontamente. El asesor Yuri Ushakov declaró en televisión estatal: “No hubo conspiraciones, nadie planeaba nada. Es más, a nadie se le ocurrió siquiera”.